Nadal Del Potro/ Video highlights Us Open (risultato finale 3-1): lo spagnolo in finale!

Rafa Nadal ha vinto la semifinale degli Us Open 2017 contro Juan Martin Del Potro e domani contenderà il titolo dell’ultimo torneo stagionale del Grande Slam al sudafricano Kevin Anderson, che ha vinto la semifinale degli outsider contro l’altro spagnolo Pablo Carreno Busta. Non riesce la doppia impresa a Del Potro, uno straordinario talento frenato da troppi infortuni, che nei quarti aveva battuto Roger Federer ma in semifinale deve arrendersi a Nadal e anche alle energie ormai al lumicino a causa dell’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi (la sfortuna ci vede benissimo con Delpo…). Nadal, tornato poche settimane fa numero 1 del mondo, si è imposto con il punteggio di 4-6 6-0 6-3 6-2 e domani partirà favorito in finale.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI NADAL DEL POTRO (dal sito ufficiale Us Open)

NADAL IN CRESCENDO

Rafa è partito al rallentatore, così Del Potro ha vinto il primo set mandando in visibilio i tifosi argentini, come sempre numerosi sulle tribune dell’Arthur Ashe. Questo però è stato l’ultimo acuto di Del Potro: Nadal è andato in crescendo, JM invece in calando, come il secondo set ha dimostrato in modo brutale e così la partita ha presto preso una piega nettamente favorevole a Rafa. Il maiorchino è salito di intensità, cattiveria e livello di gioco, tanto che Del Potro ha subito nove game consecutivi prima di reagire, tenendo la battuta nel quarto game del terzo parziale, ma l’inerzia era ormai cambiata e l’argentino ha semplicemente raccolto cinque game fra il terzo e il quarto set, sostanzialmente sempre in controllo per Nadal.

LE DICHIARAZIONI

Rafa è apparso felice al termine della partita: “E’ stata una stagione stupenda per me, e chiuderla così, in questo posto stupendo e così caloroso è ancora più bello”. Per Nadal sarà la finale Slam numero 23 della carriera, la terza di questa stagione. Lo spagnolo ha raccontato così l’andamento del match: “Dopo aver perso il primo set, ho capito che dovevo cambiare un po’ di cose. Mi ero fissato troppo sul suo rovescio e lui alla fine riusciva a trovare una soluzione. Allora ho pensato che avrei dovuto essere più imprevedibile, farlo muovere di più. Ci sono riuscito ed è andata bene”. Infine un commento sul prossimo rivale Kevin Anderson, alla prima finale in uno Slam: “Sono contento per lui, lo conosco da quando eravamo bambini, abbiamo la stessa età e giocavamo i tornei giovanili. Sarà bello sfidarci su un campo così importante”.

