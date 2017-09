Paganese-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Reggina, LaPresse

Paganese-Reggina, sabato 9 settembre 2014 alle ore 20.30, sarà una sfida molto interessante nel programma della terza giornata di campionato nel girone C di Serie C. Due squadre che hanno iniziato il campionato perdendo a sorpresa contro due matricole: la Paganese ha dato strada in casa al Bisceglie nel turno d'esordio, mentre la Reggina è caduta in trasferta nel derby calabrese contro il Rende.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Paganese-Reggina, sabato 9 settembre 2014 alle ore 20.30, si potrà segure non in diretta tv, con nessun canale che trasmetterà la sfida, ma in diretta streaming video via internet con l'acquisto dell'evento sul sito sportube.tv, oppure sottoscrivendo una delle formule di abbonamento al portale.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nonostante il brutto avvio, la seconda giornata ha regalato due dolci sorprese alle compagini che si scontreranno sabato sera. I campani si sono riscattati, dopo aver metabolizzato l'addio di Matrecano e l'arrivo di Favo in panchina, espugnando il campo del Cosenza con un secco due a zero, grazie alle reti di Cesaretti e Talamo realizzate entrambe in chiusura di primo tempo, segno di un carattere tirato fuori dalla squadra in un momento molto importante, su uno dei terreni di gioco più difficili del girone. Dall'altra parte è arrivata la seconda vittoria in meno di quindici giorni in un derby contro il Catanzaro capace sempre, se vinto, di esaltare la tifoseria amaranto. In Coppa Italia di Lega Pro ci aveva pensato un gol di Bezziccheri a domare i giallorossi, stavolta sono state decisive le reti di Sciamanna e Porcino per il due a uno finale per la formazione allenata da Maurizi. Lo scontro tra Paganese e Reggina sarà dunque fondamentale per capire quale delle due squadre riuscirà a dare continuità ad un inizio di campionato che si è fatto estremamente interessante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match allo stadio Torre di Pagani. Padroni di casa in campo con Gomis a difesa della porta, mentre i quattro della difesa saranno Picone, Meroni, Carini e Della Corte. A centrocampo i titolari saranno Regolanti, Baccolo e Carcione, mentre in attacco ci sarà spazio per Talamo, Bernardini e Cesaretti. Risponderà la Reggina con Cucchietti alle spalle di Pasqualoni terzino destro, Porcino terzino sinistro e Di Filippo e Gatti difensori centrali. Marino, Mezabilla e De Francesco saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Tulissi si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Sciamanna e Bianchimano.

LA CHIAVE TATTICA

Per il tecnico Favo, 4-3-3 e ottimo esordio a Cosenza per la sua Paganese, dopo le dimissioni di Salvatore Matrecano per motivi personali che hanno portato il tecnico ad abbandonare la panchina della squadra dopo un match di Tim Cup ed uno di campionato. 4-3-1-2 per la Reggina di Agenore Maurizi, che sicuramente ha trovato dai derby la spinta giusta per alimentare l'entusiasmo della sua squadra. Lo scorso anno a Pagani la Reggina ha perso due a uno, il 17 dicembre del 2016 con vittoria campana firmata dai gol di Camilleri e Kosnic (autorete). I calabresi riuscirono a rifarsi vincendo il ritorno in casa a inizio maggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Paganese favorita per il fattore campo, nonostante la Reggina arrivi galvanizzata dal successo nel derby contro il Catanzaro. Più alta la quota offerta dai bookmaker per la vittoria amaranto, 3.20 secondo Bet365, rispetto all'affermazione casalinga dei campani, 2.25 secondo William Hill. La quota relativa al pareggio viene fissata invece a 3.10 da Paddy Power.

