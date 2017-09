Palermo Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Empoli - LaPresse

Palermo Empoli, diretta dall’arbitro Di Paolo, è in programma oggi pomeriggio, sabato 9 settembre 2017 alle ore 15,00 presso lo stadio Renzo Barbera, per quella che è la terza giornata della Serie B 2017-2018. Entrambe le contendenti hanno dimostrato nelle prime due giornate di avere alcuni problemi da risolvere ma che allo stesso tempo c’è la voglia e la consapevolezza di voler disputare una stagione di alto profilo centrando immediatamente il ritorno nella massima serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Palermo-Empoli, sabato 9 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 251 del satellite, ovvero Sky Calcio 1 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nelle prime due giornate, nello specifico, il Palermo è partito vincendo all’esordio con lo Spezia con il punteggio di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Trajkowski e Nestorovski mentre nella seconda giornata è incappato in un mezzo passo falso pareggiando sul campo del Brescia per 0-0. L’Empoli invece ha dato il via alla nuova stagione pareggiando sul campo della Ternana per 1-1 grazie alla segnatura di Krunic mentre davanti al proprio pubblico ha avuto la meglio di un coriaceo Bari con il punteggio di 3-2 grazie ai gol messi a segno da Donnarumma e doppietta di Caputo. Insomma, il Palermo almeno da queste prime battute appare come una compagine molto solida che difficilmente prende gol mentre l’Empoli è piaciuto per il gioco offensivo proposto.

Negli ultimi cinque precedenti il bilancio tra Palermo ed Empoli pende leggermente dalla parte dei toscani che hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi a fronte di una sconfitta. L’ultima gara giocata al Barbera è stata quella che ha clamorosamente sancito il sorpasso in extremis del Crotone ai danni dell’Empoli con il Palermo che ha battuto nell’ultima giornata di campionato l’Empoli per 2-1 con reti di Nestorovski e Bruno Henrique. Insomma, da parte dell’Empoli sarà molto grande la voglia di rivalsa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo allenato da Tedino dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-4-3 molto flessibile. In porta ci sarà Pomini mentre a comandare il reparto arretrato Bellusci nel mezzo, Dawidowicz sul centro destra e Szyminski sul fronte sinistro. A centrocampo sarà ancora l’ex Napoli Gnahore a gestire in cabina di regia con al fianco Murawski. Titolare della fascia destra sarà certamente Morganella mentre per quanto concerne quella mancina è ballottaggio tra Rolando e Accardi. In avanti continua la sperimentazione di Coronado nelle vesti di falso nueve, con Embalo a spingere sulla corsia destra (non è da escludere l’utilizzo dal primo minuto di Fiordilino) mentre dall’altro lato ci sarà La Gumina.

L’Empoli guidato da mister Vivarini dovrebbe invece giocare con un 3-5-2 nel quale figurano Provedel titolare del ruolo di portiere ed difesa ci sarà Romagnoli centrale con ai fianchi Simic ed il giovane prodotto del vivaio del Napoli, Luperto. A centrocampo ci sarà il talentuoso Krunic che molto bene aveva fatto anche nella prima parte del campionato di Serie A con Bennacer e Castagnetti ai lati. Sulla corsia mancina confermato l’ex capitano della Fiorentina Pasquale e dall’altro lato uno tra Untersee e Di Lorenzo. In avanti inamovibile bomber Caputo con Donnarumma.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

La Snai ha reso disponibili le quote su questo incontro, che parlano di un Palermo che in questo incontro parte favorito ma non in maniera eccessiva. Infatti, la vittoria del siciliano darebbe diritto a 2,15 volte la posta in palio contro una quota di 3,55 fissata nel caso in cui all’Empoli riuscisse l’impresa di espugnare il Barbera. La quota per il risultato di pareggio è invece pari a 3,15.

