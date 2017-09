Pro Vercelli Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli-Cremonese (LAPRESSE)

Pro Vercelli Cremonese sarà diretta dall’arbitro Pillitteri; le due squadre scendono in campo questo sabato, oggi 9 settembre 2017 alle ore 15,00, quando si giocherà allo stadio Silvio Piola di Vercelli il match che vede in campo i padroni di casa piemontesi e la formazione lombarda, neopromossa dalla ex Lega Pro. L’incontro è valido per la terza giornata di questo campionato di Serie B che, almeno dalle prime battute, appare più interessante che mai.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pro Vercelli-Cremonese, sabato 9 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 256 del satellite, ovvero Sky Calcio 6 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

La partenza dei padroni di casa non è stata delle migliori essendo ancora ferma al palo con zero punti in classifica. Nello specifico la Pro Vercelli ha perso alla prima giornata in casa per 2-0 per opera del Frosinone per poi uscire sconfitta dallo stadio Del Duca per 1-0 dinnanzi ad un Ascoli che non è sembrato ancora perfetto. In queste prime battute tra l’altro, preoccupa il dato che vede la Pro Vercelli non essere ancora riuscita a trovare il gol. Dall’altra parte c’è una neopromossa Cremonese che sembra avere le carte in regole per poter disputare una stagione sorprendente. Nella prima giornata gli ospiti sono stati sconfitti sul difficile campo del Parma per 1-0 ma nella passata domenica si sono immediatamente rifatti battendo per 3-1 l’Avellino grazie alle reti di Mokulu, Castrovilli ed autorete di Rizzato.

Negli ultimi quattro precedenti tra la Pro Vercelli e la Cremonese, tutti giocati in passati in campionati dell’allora Lega Pro, c’è un bilancio che pende dalla parte della Pro Vercelli che ha ottenuto 2 successi contro un’unica vittoria da parte della Cremonese ed un pareggio. L’ultima gara disputata al Piola di Vercelli il 9 marzo del 2014 ci fu la vittoria dei padroni di casa ad una sfortunata autorete di Antonio Caracciolo nei primi minuti di gioco. Tra l’altro la Cremonese terminò il match in dieci per l’espulsione per doppio giallo di Bruccini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando alle probabili formazioni, il tecnico Grassadonia proporrà in questa terza gara stagionale nuovamente il 3-5-2 con possibile varianti tattiche tra cui l’avanzata dell’ex Torino Vives quasi come un trequartista per cui trasformandolo in un 3-4-1-2. In porta Nobile mentre il pacchetto difensivo si dovrebbe andare a comporre con gli utilizzi di Konate, Jidayi e Legati. A centrocampo a guardare alle spalle a Vives ci saranno Altobelli e Firenze mentre sulla corse laterali uno tra Berra a Bifulco sulla fascia destra e Mammarella su quella mancina. In avanti sicuro del posto da titolare Morra mentre dovrebbe essere ballottaggio tra Polidori e Raicevic.

La Cremonese del tecnico Ghersini invece, dovrebbe schierarsi sul terreno di gioco con un 4-3-1-2. In porta Ravaglia mentre nel pacchetto arretrato dovremmo trovare Claiton e Canini al centro, Almici nel ruolo di terzino destro e dall’altro lato l’ottimo Renzetti. Qualche dubbio in più a centrocampo con Pesce centrale, Arini sul centro destra mentre da interno sinistro Croce è leggermente in avanti rispetto a Cinelli. Dal primo minuto dovrebbe partire ancora una volta titolare Piccolo con Castrovilli pronto ad entrare con gara in corso mentre nel duo offensivo confermatissimo Mokulu reduce dal gol rifilato all’Avellino mentre il posto di Brighenti non pare così saldo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Tutti i principali bookmaker tra cui Snai, hanno proposto per questo incontro delle quote che raccontano di un certo equilibrio. In particolare la vittoria della Pro Vercelli è stata fissata ad una quota di 2,75 mentre l’eventuale vittoria esterna della Cremonese varrebbe 2,70 volte la posta in palio. Meno probabile da un punto di vista statico sembra essere il pareggio che al momento viene dato a 3,00.

