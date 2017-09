Probabili formazioni/ Bologna Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Napoli (Foto LaPresse)

Bologna Napoli chiude la terza giornata di Serie A 2017-2018: è quello che possiamo definire il primo posticipo serale della stagione, perchè sarà l’unica partita in programma alle ore 20:45 di domenica 10 settembre. Un Napoli che ha vinto le prime due gare, anche se contro l’Atalanta - bestia nera - ha dovuto faticare più del dovuto; in ogni caso Maurizio Sarri ha ottenuto il primo obiettivo e cioè la qualificazione in Champions League, dove ha pescato un girone abbordabile. Il Bologna ha aperto la stagione pareggiando con il Torino, poi ha vinto a Benevento e dunque rimane imbattuto in questo avvio di stagione: sono già punti preziosi nella corsa alla salvezza. Studiamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Bologna Napoli.

Ancora out Falletti e Torosidis, Roberto Donadoni ha il solito dubbio nel tridente offensivo ma quest’anno Federico Di Francesco è partito con la maglia da titolare segnando subito, dunque al momento è lui che si prende il posto a scapito di Krejci, insostituibile la scorsa stagione. Verdi agirà sulla corsia destra mentre da prima punta ci sarà Mattia Destro; queste le scelte che non dovrebbero essere modificate, mentre a centrocampo Donadoni ha tante soluzioni potendo schierare Donsah o Pulgar, anche se per il momento sembra che possa essere confermata la linea mediana con l’ungherese Nagy a fare da perno centrale, Taider a recuperare palloni e Andrea Poli bravo a fare entrambe le fasi, con la capacità eventualmente di inserirsi negli spazi senza palla. In difesa De Maio, arrivato in estate, formerà con Helander la coppia che agirà al centro a protezione di Mirante: possibile panchina per Maietta e Giancarlo Gonzalez che erano invece dati per favoriti all’inizio dell’anno. Sulle corsie spazio a Krafth e Masina, ma attenzione a Cheick Keita che potrebbe avere spazio a sinistra.

Torna il campionato e Maurizio Sarri ritrova le sue certezze: in difesa spazio a Raul Albiol e Koulibaly come coppia centrale, i terzini saranno Hysaj (che torna dalla squalifica) e Ghoulam che ormai sembrano non avere più avversari interni (al netto di Mario Rui, che Sarri ha allenato a Empoli ma che per il momento non viene considerato). A centrocampo uno dei due canonici ballottaggi dovrebbe risolversi da solo, perchè Jorginho ha un problema al piede: può farcela per la panchina ma la maglia da titolare dovrebbe essere di Amadou Diawara, che peraltro è un ex di questa partita. Hamsik è ovviamente sicuro del posto, mentre dall’altra parte del campo Zielinski rimane favorito su Allan senza dimenticarsi di Rog, che dopo aver segnato il primo gol in Serie A potrebbe avere un’occasione dal primo minuto. Nel tridente invece dovrebbe giocare ancora Mertens, pur se Milik ha segnato nelle qualificazioni Mondiali; Sarri potrebbe comunque valutare la possibilità di una staffetta nel secondo tempo, mentre a destra sicuramente ci sarà Callejon (deluso per la mancata convocazione da parte della Spagna) e Lorenzo Insigne, che deve riscattare le due prove incolori giocate con la maglia dell’Italia e può ritrovarsi con la maglia del Napoli.

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 4 Krafth, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina; 16 A. Poli, 2 Nagy, 8 Taider; 9 Verdi, 10 Destro, 14 F. Di Franscesco

A disposizione: 1 A. Da Costa, 29 Santurro, 15 I. Mbaye, 20 Maietta, 3 G. Gonzalez, - C. Keita, 77 Donsah, 12 Crisetig, 5 Pulgar, 24 Palacio, 7 B. Petkovic, 11 Krejci

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Torosidis, Falletti

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

