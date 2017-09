Probabili formazioni/ Inter Spal: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Inter Spal (Foto LaPresse)

Inter Spal è il primo anticipo dell’ora di pranzo nella Serie A 2017-2018: per la terza giornata si gioca domenica 10 settembre alle ore 12:30. Inter che ci arriva a punteggio pieno, con ottime risposte avute dalle prime uscite ufficiali; la Spal potrebbe rappresentare un cliente comunque ostico, perchè al ritorno in Serie A dopo 49 anni è ancora imbattuta e, frenata la Lazio all’Olimpico, ha immediatamente trovato una vittoria esterna in extremis. Aspettando che le due squadre scendano in campo, studiamo in che modo i due allenatori potrebbero schierarle per la partita di San Siro, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter-Spal.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Inter Spal sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli del digitale terrestre in abbonamento (precisamente Premium Sport e Premium Sport HD).

INTER: LE CERTEZZE DI SPALLETTI

Per il momento Luciano Spalletti ha le sue certezze: una si chiama Mauro Icardi, già 4 gol in campionato, le altre sono sicuramente Candreva e Perisic che ancora una volta saranno gli esterni sulla linea della trequarti. In posizione centrale invece potrebbe esserci la conferma di Joao Mario, che sembra essere favorito sia su Brozovic che su Borja Valero; lo spagnolo però sarà comunque titolare, arretrando la sua posizione e andando a giocare in mediana al fianco di Matias Vecino, spingendo probabilmente in panchina Gagliardini che era stato titolare prima della sosta per le nazionali. Per quanto riguarda la difesa, si prospetta una novità: sulla corsia sinistra potrebbe essere titolare Dalbert, arrivato dal Nizza dopo una lunga trattativa e già pronto per fare il suo esordio ufficiale con la maglia dell’Inter. A destra conferma per D’Ambrosio senza troppi dubbi, mentre la coppia centrale a protezione di Samir Handanovic sarà come sempre composta da Miranda e Skriniar. In panchina dovrebbe esserci spazio per il giovanissimo Karamoh, prelevato dal Caen nelle ultime ore del calciomercato estivo.

SPAL: LE SCELTE DI SEMPLICI

Con 4 punti in due partite, Leonardo Semplici cavalca il suo 3-5-2 nel quale Floccari e Borriello dovrebbero comporre la coppia offensiva di grande esperienza, con il supporto degli esterni Manuel Lazzari e Mattiello che dovranno rendersi utili anche e soprattutto nella fase difensiva (quando di fatto la linea degli estensi diventerà a cinque). A questo proposito davanti ad Alfred Gomis (Meret è ancora alle prese con un infortunio) rientra Felipe, che si prende il posto di Vaisanen il quale però era stato positivo nelle sue uscite, e dunque contende comunque una maglia a Bartosz Salamon che al momento sembra favorito (Vicari invece non dovrebbe rientrare nei ballottaggi). A centrocampo si rivede Alberto Grassi, che non è certo del posto: sulla mezzala sinistra capitan Mora resta il grande favorito, dall’altra parte Semplici sembra voler puntare ancora su Schiattarella mentre in mezzo al campo a impostare la manovra ci sarà Viviani, che nelle ultime stagioni ha maturato esperienza importante e si prepara all’anno della definitiva consacrazione.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 29 Dalbert; 20 Borja Valero, 11 Matias Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 61 Vanheusden, 55 Nagatomo, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 23 Vicari, 21 Salamon, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 20 Mora, 14 Mattiello; 22 Borriello, 10 Floccari

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 6 Cremonesi, 15 Vaisanen, 5 Della Giovanna, 12 Pa Konate, 11 L. Rizzo, 18 Schiavon, 88 A. Grassi, 7 Antenucci, 43 Paloschi, 9 F. Bonazzoli

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Oikonomou, F. Costa

