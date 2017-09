Probabili formazioni/ Juventus Chievo: quote, le ultime novità live (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Chievo, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Chievo si gioca sabato 9 settembre alle ore 18 e apre dunque il programma della terza giornata di Serie A 2017-2018. Due squadre che arrivano da risultati opposti: la Juventus ha vinto sul campo del Genoa restando a punteggio pieno, mentre il Chievo ha perso al Bentegodi contro la Lazio pur giocando bene. Questo è un po’ il paradosso: i bianconeri hanno sempre vinto ma devono ancora crescere sul piano della personalità e del limitare gli errori, soprattutto a livello difensivo. Dunque, aspettando che la partita cominci, vediamo in maniera più approfondita come i due allenatori potrebbero schierarsi, valutando le probabili formazioni di Juventus-Chievo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Juventus Chievo, terza giornata della Serie A 2017-2018, le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,16; il pareggio (segno X) ha una quota di 7,25 mentre la vittoria del Chievo (segno 2)v vi permetterà di guadagnare 18,00 volte la somma messa sul piatto.

JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

Difesa spuntata quella della Juventus: Chiellini è ancora infortunato mentre Barzagli ha chiesto un permesso speciale e non sarà della partita. Salgono le quotazioni di Howedes, anche se conoscendo Allegri è più probabile che la coppia centrale sia ancora composta da Rugani e Benatia, con il tedesco appena arrivato dallo Schalke 04 che si accomoderà in panchina. Trovando De Sciglio, visto che Lichtsteiner è favorito soprattutto dopo l’esclusione dalla lista di Champions League (per il secondo anno consecutivo non giocherà la fase a gironi); a sinistra invece certo del posto Alex Sandro. Più dubbi in mezzo, dove potrebbe essere arrivato il momento di Matuidi dal primo minuto: il francese si candida a prendere il posto di uno tra Khedira e Pjanic, che sono tornati dagli impegni con le nazionali con qualche acciacco e potrebbero non essere rischiati in vista del Barcellona. Da questo punto di vista anche Bentancur potrebbe essere utilizzato; davanti, più Cuadrado che Bernardeschi mentre Douglas Costa potrebbe soppiantare Mandzukic. Dybala e Higuain, dopo i due deludenti pareggi con l’Argentina, cercheranno riscatto con la maglia bianconera.

CHIEVO: MARAN SENZA DUBBI

Formazione praticamente già fatta per il Chievo: nell’undici di partenza dei clivensi potrebbero esserci solo giocatori reduci dallo scorso. Unica possibile eccezione Pucciarelli: l’ex Empoli appare in vantaggio su Pellissier, che però negli ultimi giorni ha ripreso vigore e potrebbe avere una maglia da titolare. Per il resto non ci sono dubbi: Sorrentino tra i pali con Dainelli e Gamberini a protezione, Cacciatore agirà sulla fascia destra (attenzione però a Tomovic) e Gobbi a sinistra. In mezzo al campo ci sono muscoli e fiato con meno qualità, ma è una scelta che negli anni si è rivelata vincente: Radovanovic in cabina di regia è di fatto un incontrista aggiunto, Lucas Castro baderà molto più alla fase difensiva mentre a Hetemaj sarà come sempre chiesto di macinare chilometri e provare magari - come l’altra mezzala - a farsi vedere nell’area di rigore avversaria quando ci saranno occasioni. A fare coppia con Pucciarelli (o Pellissier) sarà naturalmente Inglese, mentre alle spalle delle due punte agirà un Valter Birsa sempre più leader di questo Chievo a caccia dell’ennesima salvezza.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 10 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Chiellini, Marchisio, Pjaca

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 45 Inglese, 20 Pucciarelli

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 40 Tomovic, 14 Bani, 12 B. Cesar, 2 Jaroszynski, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 27 Depaoli, 10 Gaudino, 7 Garritano, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Meggiorini

