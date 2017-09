Probabili formazioni/ Lazio Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Milan (Foto LaPresse)

Lazio-Milan è sicuramente il big match nella terza giornata di Serie A 2017-2018: alle ore 15 di domenica 10 settembre le due squadre si sfidano all’Olimpico. Milan che arriva a questa partita a punteggio pieno, avendo battuto Crotone e Cagliari; la Lazio ha perso due sanguinosi punti all’esordio (contro la Spal) e ha faticato per vincere in casa del Chievo, ma stringe tra le mani la Supercoppa vinta in agosto e dunque ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, in attesa di scoprire se l’impegno imminente di Europa League toglierà energie e concentrazione come era stato due anni fa. Per il momento possiamo andare a scoprire come potrebbero disporsi in campo le due squadre nella partita di domenica, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio-Milan.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Lazio Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 1) e su quelli del digitale terrestre in abbonamento (precisamente Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

LAZIO: LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha il dubbio Nani: il grande colpo nell’ultimo giorno di calciomercato è ancora in dubbio per un problema fisico. La Lazio spera di averlo quantomeno per la panchina, dovendo già fare i conti con l’infortunio di Felipe Anderson che ancora una volta non sarà della partita. Per il momento dunque si prosegue con il solito modulo: Luis Alberto fa compagnia a Milinkovic-Savic che avanza la sua posizione sulla trequarti, i due accompagneranno l’azione di Immobile reduce dal gol decisivo con cui l’Italia ha battuto Israele. A centrocampo dunque si gioca a quattro: Parolo stringe la sua posizione formando la coppia centrale con Lucas Leiva, mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci Basta e Lulic, anche se Jordan Lukaku rappresenta comunque una valida alternativa per la sinistra. In difesa non si dovrebbe cambiare: l’unico punto di domanda riguarda la scelta tra Wallace e Bastos, con il primo che appare favorito. Non è in discussione la titolarità di Radu, mentre De Vrij ovviamente comanderà il reparto arretrato a protezione del portiere Strakosha, che in nazionale è andato ma ha fatto da riserva a Etrit Berisha come succedeva proprio nella Lazio.

MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Non dovrebbe farcela Andrea Conti, che si è infortunato in nazionale: a destra dunque dovrebbe tornare titolare Abate. Al centro Alessio Romagnoli è pronto: al suo fianco giocherà Bonucci, ma per Vincenzo Montella potrebbe presto arrivare il momento di cambiare e passare al 3-5-2, che sembra il modulo di riferimento per questa stagione. Per adesso comunque Ricardo Rodriguez affianca gli altri difensori a protezione di Donnarumma; a centrocampo confermato Kessié pur apparso poco brillante nelle prime uscite, dall’altra parte ci sarà Calhanoglu ma attenzione a Bonaventura, che sta recuperando e andrà in panchina candidandosi a mettere in crisi le scelte del suo allenatore (se al 100% dovrebbe avere comunque una maglia da titolare, parlando in termini generali). Partita sentita per Lucas Biglia, che torna quasi subito nello stadio in cui è stato protagonista nelle ultime stagioni; nel tridente offensivo Cutrone, che sta vivendo un grande momento, sembra poter strappare ancora una volta la maglia ad André Silva e Kalinic per il ruolo di prima punta. Suso è intoccabile a destra (e non ha nemmeno troppe alternative dalla panchina), a sinistra invece sembra essere favorito Borini.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 23 Guerrieri, 55 Vargic, 4 Patric, 77 Marusic, 15 Bastos, 5 J. Lukaku, 96 Murgia, 88 D. Di Gennaro, 11 Crecco, 7 Nani, 29 Palombi, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Felipe Anderson

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessié, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 63 Cutrone, 11 Borini

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 73 M. Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

