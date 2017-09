Pronostici Serie A/ Le scommesse e le quote delle partite (3^giornata 2017-2018)

Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Dopo la pausa per le nazionali e le partite valevoli per le qualificazioni ai mondiali di calcio del 2018, torna il campionato di Serie A. A partire dall’anticipo di oggi delle ore 18:00, la sfida fra Juventus e Chievo di Torino, per arrivare fino al posticipo di domani sera, la gara del Dall’Ara fra il Bologna e il Napoli, si terrà la terza giornata della stagione 2017-2018. Andiamo quindi a vedere insieme come potrebbero finire gli incontri in programma, indicando i possibili vincitori, le sorprese, gli sconfitti o eventuali pareggi.

LE PREVISIONI SULLE PARTITE DELLA TERZA GIORNATA

Come dicevamo, il terzo turno inizia con l’anticipo dello stadio di Torino, fra i padroni di casa della Juventus e il Chievo. Una partita che a nostro avviso è un uno secco, una vittoria quasi scontata dei bianconeri, che in casa sono una vera e propria corazzata, e che difficilmente lasciano punti con le piccole: pochissime speranze quindi per i clivensi anche di strappare un pareggio.

Si prosegue con l’anticipo di domenica, la gara delle ore 12:30 che sarà la sfida fra l’Inter e la Spal a San Siro: anche se la squadra di Ferrara ha iniziato la nuova stagione in maniera senza dubbio positiva, il nostro pronostico è un uno secco, vittoria interista, visto che la compagine allenata da Luciano Spalletti ci sembra troppo forte per la squadra neo-promossa.

Si prosegue quindi con il programma delle gare delle ore 15:00, a cominciare dal match fra l’Hellas di Verona e la Fiorentina. Una sfida a nostro avviso da X, visto che la Viola non si può permettere un’altra capitolazione dopo i due flop iniziali, e nel contempo gli scaligeri non sembrano ancora pronti per la prima vittoria stagionale.

Proseguiamo con Udinese-Genoa, altra sfida decisamente incerta. Un punto solo per il Grifone, zero invece per i friulani: a nostro avviso, la squadra di Del Neri potrebbe ottenere il primo successo di questo campionato 2017-2018, puntate sui bianconeri.

Si prosegue con la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia, quella fra Atalanta e Sassuolo. Anche in questo caso un match fra due squadre che hanno raccolto pochissimo in questi primi 180 minuti, un solo punto per gli emiliani, addirittura zero per la Dea. Vogliamo quindi premiare nuovamente la squadra di casa e il nostro consiglio è quindi quello di scommettere sull’uno.

Spazio a Lazio-Milan, il big-match di questo terzo turno di campionato. Sfida davvero ostica per i rossoneri, ma la squadra allenata da Inzaghi non è apparsa convincente nelle prime due partite e di conseguenza a nostro avviso il segno più giusto potrebbe essere l’x, il pareggio.

Cagliari-Crotone è un’altra di quelle gare davvero dure da pronosticare, con i calabresi a quota uno e i sardi che invece inseguono ancora a zero punti: che sia la volta buona per la squadra allenata da Rastelli di racimolare il primo punto? Puntate quindi sull’X, tendente all’1.

Il Benevento ospiterà il Torino domenica sera alle ore 18:00: una sfida che secondo la nostra redazione potrebbe essere favorevole alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, che potrebbe quindi fare il colpaccio aiutata da Belotti, Niang e Ljajic: puntate sul 2. Infine, a chiusura del terzo turno, il posticipo delle ore 20:45 fra Bologna e Napoli. Emiliani non all’altezza dei partenopei, ed è per questo che il match del Dall’Ara è a nostro avviso un due fisso.

