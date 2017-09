Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote delle partite (3^giornata, oggi)

Pronostici Serie B 2017-2018: la 3^giornata (LAPRESSE)

La 3^giornata del campionato di Serie B si è aperta con l’anticipo del venerdì tra Pescara e Frosinone. Sabato 9 settembre si disputano altre 8 partite, tutte alle ore 15:00: sono Ascoli-Novara, Avellino-Foggia, Bari-Venezia. Carpi-Salernitana, Palermo-Empoli, Pro Vercelli-Cremonese, Spezia-Virtus Entella e Ternana Unicusano-Cesena. Il quadro del turno numero 3 sarà completato dai due posticipi: Parma-Brescia di domenica 10 (ore 17:30) e Cittadella-Perugia di lunedì 11 (ore 20:30). Di seguito i pronostici per le partite del sabato.

ASCOLI NOVARA

3 punti in classifica per l’Ascoli che nella giornata precedente ha sconfitto di misura la Pro Vercelli, ancora 0 invece per il Novara reduce da due ko di fila. Puntiamo sulla voglia di riscatto da parte dei piemontesi, che vorranno sbloccare la loro classifica. Segno 2.

AVELLINO FOGGIA

L’Avellino è stato sconfitto dalla Cremonese per 3-1, mentre il neopromosso Foggia ha messo in cascina il primo punto del suo campionato impattando sulla’1-1 casalingo con la Virtus Entella. Difficile sbilanciarsi per questo derby del Sud, puntiamo quindi sull’opzione ‘scappatoia’ ovvero il segno X per un pareggio.

BARI VENEZIA

Nell’ultimo week-end prima sconfitta per il Bari caduto ad Empoli con il punteggio di 3-2. Per il Venezia invece due pareggi senza reti, i ragazzi allenati da Pippo Inzaghi cercano quindi i primi gol ed il bottino pieno. Al San Nicola però non sarà facile: il nostro pronostico è 1X.

CARPI SALERNITANA

Match interessante allo stadio Cabassi, il Carbi cerca il tris di successi di fila per rimanere nel vagone di testa, per la Salernitana invece due pareggi l’ultimo dei quali pirotecnico (3-3 con la Ternana). Anche in questo caso siamo tentati dal pronosticare un pareggio, ma preferiamo puntare sulla vittoria casalinga del Carpi. Segno 1.

PALERMO EMPOLI

Il big match del sabato va in scena allo stadio Renzo Barbera: sulla carta Palermo ed Empoli partono con buone credenziali per puntare in alto. Entrambe hanno cominciato con un successo e un pareggio, tutto considerato potrebbe scaturirne una partita equilibrata. Segno X.

PRO VERCELLI CREMONESE

Padroni di casa ancora senza punti né gol all’attivo, per i neopromossi grigiorossi invece un ko all’esordio e poi il bel successo di domenica ai danni dell’Avellino. Chissà che viste le premesse non ci scappi il colpo esterno allo stadio Silvio Piola: ci sbilanciamo sul segno 2.

SPEZIA VIRTUS ENTELLA

Derby ligure in arrivo allo stadio Alberto Picco, e per lo Spezia allenato da Fabio Gallo si tratta di una buona occasione per muovere la classifica, ancora arida di punti dopo i 2 ko iniziali. Non molto meglio è andata alla Virtus Entella, che ha ottenuto il suo primo punto a Foggia. Pronostico 1.

TERNANA UNICUSANO CESENA

2 punti per gli umbri e 1 per i romagnoli: sulla carta la sfida del Liberati si presenta di difficile lettura. Il Cesena sembra avere qualcosa in più globalmente, ma la Ternana si è già dimostrata coriacea andando a pareggiare 3-3 a Salerno, nella seconda giornata. Sembrano esserci i presupposti per un pareggio, vogliamo però azzardare un segno 2.

