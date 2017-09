Rende-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Siracusa, LaPresse

Rende-Siracusa, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida relativa al terzo turno di campionato nel girone C di Serie C. Una sfida tra i calabresi padroni di casa a punteggio pieno dopo le vittorie contro Reggina in casa ed Akragas in trasferta, e i siciliani invece che hanno perso all'esordio contro il Trapani e in Coppa Italia contro il Renate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Per seguire Rende-Siracusa, sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.30, non sarà disponibile su nessun canale la diretta tv ma solo la diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv.

IL CONTESTO DEL MATCH

Sicuramente ci si poteva aspettare, alla luce dei risultati della scorsa stagione, un rendimento migliore per i siciliani piuttosto che per la matricola Rende, che è riuscito ad ottenere solo per il rotto della cuffia il ripescaggio in Serie C dopo il secondo posto nello scorso campionato di Serie D. I ragazzi di Trocini hanno dimostrato però di avere immediatamente le idee chiare, e il colpaccio in rimonta ad Agrigento di domenica scorsa, con i gol di Franco e Rossini che hanno ribaltato il risultato negli ultimi dodici minuti, hanno dimostrato anche come il carattere non faccia certo difetto alla squadra. Certo, per il Siracusa sarà dura ripetersi ai livelli della passata stagione, un crescendo straordinario vissuto con il mister Sottil in panchina, che ha portato alla conquista dei play off con largo anticipo, anche se nel finale di campionato i risultati sono progressivamente venuti meno. Nonostante questo, l'esordio a Trapani seppur sfortunato ha messo in luce qualità che ora andranno capitalizzate nel risultato contro il Rende.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: Rende in campo con Forte tra i pali, una difesa a tre titolare composta da Sanzone, Porcaro e Pambianchi, mentre Viteritti sarà l'esterno destro di difesa, Gigliotti, Rossini e il marocchino Laaribi i tre centrali sulla mediana ed il francese Blaze il laterale mancino. Nel tandem offensivo si muoveranno invece Ricciardo e l'argentino Actis Goretta. Risponderà il Siracusa con Tomei in porta, Daffara impiegato in posizione di terzino destro e Liotti in posizione di terzino sinistro, mentre Turati e Giordano saranno i due difensori centrali. I vertici arretrati di centrocampo saranno l'argentino Spinelli e Toscano, mentre Catania, Mangiacasale e Mancino giocheranno avanzati alle spalle dell'unica punta di ruolo, Mazzocchi.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per il Rende di Trocini, 4-2-3-1 per il Siracusa di Bianco. Le due squadre non si affrontano dal campionato di Serie D 2015/16, vinto dal Siracusa che fece bottino pieno contro il calabresi all'andata, per poi pareggiare due a due il match di ritorno a Rende. Curiosamente, tra campionato, play off e Tim Cup il Siracusa è reduce da una striscia di cinque sconfitte consecutive, con l'ultima partita ufficiale vinta il 23 aprile scorso in casa contro la Paganese. Il Rende ha invece vinto le prime tre partite di Serie C, compreso il match di Coppa Italia contro il Catanzaro.

PRONOSTICO E QUOTE

La partenza delle due formazioni in campionato con risultati diametralmente opposti suggerisce ai bookmaker di considerare, anche in virtù del fattore campo, la matricola Rende favorita per la conquista della vittoria in questo confronto della terza giornata. Vittoria interna quotata 2.38 da William Hill, mentre Paddy Power fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Unibet a 3.15 l'eventuale successo esterno dei siciliani.

