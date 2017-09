Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: Juventus Chievo (3^ giornata, oggi)

Risultati Serie A, anticipi 3^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 riprende dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: siamo arrivati alla terza giornata e, dopo le abbuffate notturne che hanno aperto la stagione, si torna a giocare secondo l’orario tradizionale. Sabato 9 settembre si parte con due partite interessanti, che vedono coinvolte le squadre che hanno occupato i primi due posti della classifica dello scorso anno: alle ore 18 si gioca Juventus-Chievo, alle ore 20:45 c’è invece Sampdoria-Roma.

SERIE A 3^ GIORNATA: RISULTATI E CLASSIFICA

BIANCONERI A PUNTEGGIO PIENO, GIALLOROSSI A RIPOSO

La Juventus ha aperto il suo campionato vincendo le prime due partite, ma non convincendo del tutto: sono arrivati 7 gol a fronte di due subiti e sia contro il Cagliari che, soprattutto, contro il Genoa, la formazione bianconera ha palesato qualche ritardo di condizione e una difesa che deve ancora prendere le misure dopo l’addio di Bonucci. In questo senso aver comunque vinto con tanti gol realizzati può essere molto importante per Massimiliano Allegri, per l’autostima e per aver già messo in cascina utili per rincorrere il settimo scudetto consecutivo in attesa che arrivino gli impegni di Champions League. Il Chievo, dal canto suo, ha esordito vincendo in casa dell’Udinese ma poi ha mancato il colpo da punteggio pieno facendosi battere al Bentegodi dalla Lazio. Sfortunata la squadra di Rolando Maran che, al di là di aver subito gol nel finale di partita, avrebbe certamente meritato maggior fortuna.

Ad ogni modo il Chievo sembra già in palla e oggi potrebbe rappresentare un avversario ostico per la Juventus, specie se i bianconeri non riusciranno a mettere in campo la giusta dose di intensità. Diverso il weekend della Roma che causa forte maltempo in Liguria si è vista rinviare la sfida con la Sampdoria. Nella giornata di ieri è arrivato il verdetto ufficiale sullo spostamento della gara ma non è ancora stata decisa la data per il recupero.

SERIE A, 3^ GIORNATA

ore 18:00 Juventus-Chievo

RINVIATA Sampdoria-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus, Inter, Napoli, Milan, Sampdoria 6

Torino, Spal, Bologna, Lazio 4

Chievo, Roma 3

Genoa, Verona, Sassuolo, Crotone 1

Udinese, Benevento, Atalanta, Fiorentina, Cagliari 0

© Riproduzione Riservata.