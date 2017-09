Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore (3^giornata, oggi)

Risultati Serie B 2017-2018, 3^giornata (LAPRESSE)

Terza giornata per il campionato di Serie B 2017-2018: il primo match, l’anticipo dello stadio Adriatico tra Pescara e Frosinone, è andato in archivio ieri sera. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre 2017 sono in programma altre 8 partite, tutte alle ore 15:00: nella fattispecie si tratta di Ascoli-Novara, Avellino-Foggia, Bari-Venezia, Carpi-Salernitana, Palermo-Empoli, Pro Vercelli-Cremonese, Spezia-Virtus Entella e Ternana Unicusano-Cesena. A completare il menu i due posticipi: Parma-Brescia che si giocherà domenica 10 alle ore 17:30 e il monday night di lunedì 11, che vedrà il Cittadella ricevere il Perugia dalle 20:30.

I RISULTATI DI SERIE B (3^GIORNATA)

LA SITUAZIONE

Nei primi due turni 4 squadre sono riuscite a conquistare tutti i 6 punti in palio: si tratta di Perugia, Frosinone, Carpi e Parma, ovvero tre protagoniste dell’ultima cadetteria ed una neopromossa ben intenzionata a non porsi particolari limiti. Sabato 9 settembre il match sulla carta più interessante è quello dello stadio Renzo Barbera, dove il Palermo riceve un’altra delle tre retrocesse dal piano di sopra ovvero l’Empoli. Le due squadre sono appaiate a quota 4 e sperano in questa Serie B di poter lottare per le prime due posizioni, che a fine campionato garantiranno la promozione diretta nella massima categoria. Attenzione anche al Carpi, che nella terza giornata ospita la Salernitana al Cabassi, mentre per vedere in campo Parma e Perugia bisognerà attendere i due posticipi. Nella zona bassa troviamo tre formazioni ancora a secco ovvero due piemontesi, Novara e Pro Vercelli, e lo Spezia che in questo turno spera di sbloccarsi nel derby casalingo contro la Virtus Entella. Per quanto riguarda le altre neopromosse: la Cremonese ha ottenuto il suo primo successo nello scorso week-end, discorso simile per il Foggia che pareggiando con l’Entella ha messo in cascina il punto numero 1, mentre il Venezia ha registrato 2 pareggi entrambi a reti inviolate.

IL REGOLAMENTO

Ricordiamo che al termine della stagione regolare le prime due classificate voleranno direttamente in Serie A, mentre la terza promozione sarà decretata tramite i playoff che coinvolgeranno le formazioni dalla terza alla decima in classifica. Tutto invariato anche per le retrocessioni: tre dirette e una dai playout.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 3^GIORNATA

venerdì 8 settembre 2017

RISULTATO FINALE Pescara-Frosinone 3-3

sabato 9 settembre 2017, ore 15:00

Ascoli-Novara

Avellino-Foggia

Bari-Venezia

Carpi-Salernitana

Palermo-Empoli

Pro Vercelli-Cremonese

Spezia-Virtus Entella

Ternana Unicusano-Cesena

domenica 10 settembre 2017

ore 17:30 Parma-Brescia

domenica 11 settembre 2017

ore 20:30 Cittadella-Perugia

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Frosinone 7* punti

Perugia 6

Carpi 6

Parma 6

Palermo 4

Empoli 4

Pescara 4*

Bari 3

Cremonese 3

Cittadella 3

Ascoli 3

Avellino 3

Ternana 2

Salernitana 2

Venezia 2

Brescia 1

Cesena 1

Foggia 1

Virtus Entella 1

Novara 0

Pro Vercelli 0

Spezia 0

