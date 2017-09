Risultati Serie C/ Diretta gol live score: le partite del girone C (3^giornata)

Risultati Serie C 2017-2018, 3^giornata girone C (LAPRESSE)

Sabato 9 settembre 2017 si disputano le 9 partite in programma per la 3^giornata del girone C di Serie C. Questo il menu nel dettaglio: si parte alle ore 18:30 con Fidelis Andria-Casertana, Matera-Cosenza, Monopoli-Akragas e Rende-Siracusa, poi una seconda tranche alle 20:30 con Catania-Lecce, Catanzaro-Juve Stabia, Paganese-Reggina, Trapani-Sicula Leonzio e Virtus Francavilla-Fondi. In questo turno riposa dunque il Bisceglie.

LA SITUAZIONE

La classifica dopo le prime due giornate vede in testa due neopromosse, proprio il Bisceglie e il Rende, oltre al Monpoli: queste tre squadre sono le uniche che sono state capaci di vincere in ambedue i primi due turni. Poi il Lecce da solo a quota 4 e quindi Sicula Leonzio, Catanzaro, Casertana, Paganese, Reggina e Trapani tutte a 3. Tra le partite delle ore 18:30 spiccano quelle delle capolista, quindi Monopoli-Akragas e Rende-Siracusa, mentre il piatto forte delle ore 20:30 non può che essere Catania-Lecce, tra due club che in anni recenti sono transitate dalla Serie A anche con ottimi risultati. Attenzione anche al Trapani, una delle formazioni meglio quotate ai nastri di partenza: in questo turno numero la squadra allenata da Alessandro Calori riceve un’altra delle neopromosse, la Sicula Leonzio di mister Pino Rigoli che ha vinto al debutto sul Matera (2-1) dopo aver riposato nella giornata d’apertura.

IL REGOLAMENTO

Ricordiamo il regolamento del campionato di Serie C 2017-2018: al termine della stagione regolare, le prime tre classificate di ciascun girone saranno direttamente promosse in Serie B, mentre la quarta squadra che salirà di categoria emergerà dai playoff, che coinvolgeranno 28 squadre (le seconde e terze dei tre gironi saranno ammesse subito alla fase nazionale, mentre le formazione dalla quarta alla decima disputeranno prima i playoff di girone). Rispetto alla stagione scorsa cambia anche il discorso relativo alle retrocessioni, che saranno 6 e tutte decretate dai playout, cui accederanno le ultime 4 di ciascun raggruppamento.

RISULTATI SERIE C 2017-2018, GIRONE C (3^GIORNATA)

sabato 9 settembre 2017

ore 18:30 Andria-Casertana

ore 18:30 Matera-Cosenza

ore 18:30 Monopoli-Akragas

ore 18:30 Rende-Siracusa

ore 20:30 Catania-Lecce

ore 20:30 Catanzaro-Juve Stabia

ore 20:30 Paganese-Reggina

ore 20:30 Trapani-Sicula Leonzio

ore 20:30 Virtus Francavilla-Fondi

riposa: Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Bisceglie 6 punti

Monopoli 6

Rende 6

Lecce 4

Sicula Leonzio 3

Catanzaro 3

Casertana 3

Paganese 3

Reggina 3

Trapani 3

Matera 2

Fidelis Andria 1

Juve Stabia 1

Virtus Francavilla 1

Catania 1

Racing Fondi 1

Siracusa 0

Akragas 0

Cosenza 0

(Sicula Leonzio, Fidelis Andria, Juve Stabia e Siracusa una partita in meno)

