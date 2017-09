Risultati Serie D/ Diretta gol live score: le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (2^giornata)

Risultati Serie D 2017-2018 (LAPRESSE)

Seconda giornata per il campionato di Serie D targato 2017-2018. Le partite sono in programma tra sabato 9 e domenica 10 settembre 2017, e cominciano in linea di massima alle ore 15:00. Vediamo alcune delle sfide più interessanti girone per girone. CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI SERIE D 2017-2018 (2^GIORNATA)

LE PARTITE

Girone A: il Pavia gioca in casa contro il Gozzano, la Pro Sesto riceve la Varesina ma i riflettori punteranno soprattutto la sentitissima sfida tra Varese e Como, che tornano ad affrontarsi dopo 7 anni. Girone B: il Lecco riceve il Crema, per la Pro Patria sfida in esterna sul campo del Rezzato mentre il Trento se la vede con il Caravaggio tra le mura amiche. Girone C: per il Belluno partita interna contro il Legnago Salus, il Mantova invece sarà impegnato in trasferta contro il Cjarlins Muzane. A Verona la Virtus ospita il Calvi Noale. Girone D: tra i match più interessanti segnaliamo Fiorenzuola-Correggese, Forlì-Romagna Centro e Tuttocuoio-Rimini; queste ultime due formazioni in particolare sono entrambe retrocesse dalla Lega Pro 2016-2017. Girone E: il Savona fa visita all’Argentina, mentre il Viareggio ospita il Ghivizzano Borgo. Girone F: San Marino in trasferta contro il Pineto Calcio, la Jesina riceve la Recanatese. La partita di cartello è Vis Pesaro-L’Aquila. Girone G: il Latina, ripartito dopo il doppio salto indietro, gioca in casa contro il Budoni, per la Lupa Roma invece l’ostacolo si chiama Ostia Mare. Gruppo H: ad Altamura arriva il Taranto, la Nerostellati Frattense riceve il Manfredonia mentre la Turris ospita la Cavese. Gruppo I: interessante la sfida che vede opposte Messina e Fiorentina, mentre l’Acireale giocherà in trasferta sul campo del Palazzolo.

SERIE D 2017-2018, 2^GIORNATA

domenica 10 settembre 2017, ore 15:00

GIRONE A

Sabato

Arconatese-Olginatese

Borgosesia-OltrepoVoghera

Caronnese-Bra

Castellazzo-Casale

Chieri-Borgaro

Calcio Derthona-Folgore Caratese

Seregno-Inveruno

Domenica

Pavia-Gozzano

Pro Sesto-Varesina

Varese-Como

Classifica: Chieri, Folgore Caratese, Inveruno, OltrepoVoghera, Bra, Pro Sesto, Saronnese, Gozzano, Varesina 3 punti; Borsaro, Varese 1; Como, Pavia, Borgosesia, Derthona, Olginatese, Casale, Arconatese, Castellazzo Bormida, Seregno 0

GIRONE B

Bustese Roncalli-Ciserano

Ciliverghe Mazzano-Pontisola

Darfo Boario-Dro

Lecco-Crema

Levico Terme-Virtus Bergamo

Pergolettese-Lumezzane

Rezzato-Pro Patria

Scaranzorosciate-Grumellese

Trento-Caravaggio

Classifica: Virtus Bergamo, Pontisola, Pro Patria, Caravaggio, Rezzato, Ciserano, Bustese Milano City, Dro, Crema 3 punti; Pergolettese, Grumellese, Scaranzorosciate, Lumezzane, Darfo Boario, Ciliverghe Mazzano, Levico, Trento, Lecco 0

GIRONE C

Sabato

Cjarlins Muzane-Mantova

Domenica

Abano-Delta Rovigo

Adriese-Este

Ambrosiana-ArzignanoChiampo

Belluno-Legnago Salus

Clodiense-Campodarsego

Montebelluna-Liventina

Tamai-Feltre

Virtus Verona-Calvi Noale

Classifica: Legnago Salus, Clodiense, Campodarsego, Belluno, Virtus Verona, Union Feltre, Calvi Noale 3 punti; Liventina, Abano, Cjarlins Muzane, ArzignanoChiampo 1; Montebelluna, Tamai, Ambrosiana, Este, Mantova, Delta Rovigo, Adriese 0

GIRONE D

Sabato

Sammaurese-Colligiana

Sangiovannese-Imolese

Villabiagio-Mezzolara

Vigor Carpaneto-Lentigione

Forlì-Romagna

Domenica

Castelvetro-Montevarchi

Fiorenzuola-Correggese

Centro Pianese-Vivi Altotevere

Sasso Marconi-Trestina

Tuttocuoio-Rimini

Classifica: Vigor Carpaneto, Villabiagio, Sasso Marconi, Lentigione, Imolese, Pianese, Vivi Altotevere Sansepolcro, Rimini 3 punti; Trestina, Sangiovannesse, Mezzolara, Forlì 1; Romagna Centro, Tuttocuoio, Montevarchi, Castelvetro, Fiorenzuola, Correggese, Sammaurese, Colligiana 0

GIRONE E

Albissola-Unione Sanremo

Argentina-Savona

Ligorna-San Donato

Real Forte Querceta-Ponsacco

Rignanese-Massese

Scandicci-Seravezza Pozzi

Sestri Levante-Lavagnese

Valdinievole Montecatini-Finale

Viareggio-Ghivizzano Borgo

Classifica: Ponsacco, Savona, Finale, Ghivizzano Borgo a Mozzano, Seravezza 3 punti; Unione Sanremo, Viareggio, Lavagnese, Valdinievole Montecatini, San Donato Tavarnelle, Albissola, Ligorna, Massese 1; Real Forte Querceta, Scandicci, Sestri Levante, Rignanese, Argentina 0

GIRONE F

Sabato

Nerostellati Pratola-Francavilla

Domenica

Pineto-San Marino

Fabriano Cerreto-Agnonese

Jesina-Recanatese

Monticelli-Campobasso

San Nicolò-Matelica

Sangiustese-Castelfidardo

Vastese-Avezzano

Vis Pesaro-L'Aquila

Classifica: Vis Pesaro, Castelfidardo, Matelica, Fabriano Cerreto, L'Aquila 3 punti; Agnonese, San Marino, Campobasso, Sangiustese, Vastese, Jesina, Avezzano 1; Francavilla, San Nicolò, Monticelli, Nerostellati, Pineto, Recanatese 0

GIRONE G

Albalonga-Lanusei

Cassino-Rieti

Flaminia-Trastevere

Latina-Budoni

Latte Dolce-Monterosi

Lupa Roma-Ostia Mare

San Teodoro-AnzioAtletico Aprilia

Tortoli-Nuorese

Classifica: Rieti, Atletico, San Teodoro, Trastevere, Tortolì, Nuorese, Ostia Mare 3 punti; Aprilia, Lupa Roma, Flaminia, Nuova Monterosi 1; Albalonga, Budoni, Cassino, Latte Dolce, Anzio, Lanusei, Latina 0

GIRONE H

Altamura-Taranto

Audace Cerignola-Nardò

Aversa-Fulgor Molfetta

Nerostellati Frattese-Manfredonia

Pomigliano-Picerno

Potenza-Gragnano

San Severo-FC Francavilla

Sarnese-Gravina

Turris-Cavese

Classifica: Potenza, Sarnese, Altamura, Picerno, Gravina, Taranto, Turris 3 punti; FC Francavilla, Frattese 1; Audace Cerignola, Molfetta, Gragnano, Nardò, Aversa Normanna, Manfredonia, Pomigliano, San Severo, Cavese 0

GIRONE I

Gelbison Cilento-Cittanovese

Igea Virtus-Sancataldese

Messina-Nocerina

Palazzolo-Acireale

Roccella-Portici

Troina-Gela

Palmese-Ebolitana

Vesuvio Ercolanese-Isola Capo Rizzuto

Vibonese-Paceco

Classifica: Gela, Igea Virtus, Palazzolo, Ercolanese, Troina, Acireale, Palmese, Portici 3 punti; Nocerina, Gelbison, Messina, Sancataldese, Ebolitana, Cittanovese, Paceco, Isola Capo Rizzuto, Roccella 0

