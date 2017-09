Sassuolo-Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Sassuolo-Milan Primavera (LAPRESSE)

Sassuolo-Milan è il primo match del campionato Primavera in programma nella giornata di sabato 9 settembre 2017: il calcio d’inizio è previsto per le ore 13:00. Per le due squadre in palio i primi 3 punti del nuovo campionato giovanile, da quest’anno strutturato in Primavera 1 e Primavera 2 con promozioni e retrocessioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

La partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 1^giornata del torneo Primavera 1, sarà trasmessa in diretta tv dal canale Sportitalia, il numero 60 del digitale terrestre e 225 di Sky. Diretta anche in streaming video sul sito internet ufficiale www.sportitalia.com, alla sezione Live Streaming.

LA SITUAZIONE

Sassuolo e Milan sono inserite nel Primavera 1, cominciato nel pomeriggio di venerdì con i primi due anticipi (Hellas Verona-Roma e Bologna-Juventus): le altre formazioni del torneo sono Atalanta, Bologna, Chievo, Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Napoli, Sampdoria, Torino e Udinese. Al termine della stagione regolare le prime due in classifica accederanno direttamente alle semifinali playoff: le sfidanti emergeranno dal primo turno in cui s’incroceranno terza, quarta, quinta e sesta. Le ultime due invece scivoleranno nel campionato Primavera 2, mentre terzultima e quartultima disputeranno i playout per decretare la terza retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI

L’allenatore del Sassuolo Primavera, Felice Tufano, dovrebbe proporre un 4-3-3 con Satalino in porta, Pilati e Ferrini a protezione dell’area di rigore, Denti terzino a destra e Celia sulla corsia mancina. A centrocampo Viero, Ghion e Kolaj, esterni alti Simone Caputo e Nicholas Pierini, centravanti Scamacca. Sulla panchina del Milan Primavera siede da quest’estate Gennaro Gattuso, tornato in rossonero dopo l’agrodolce esperienza con il Pisa. Nell’esordio di campionato il campione del mondo 2006 dovrebbe schierare Guarnone tra i pali, il gambiano Fallou Njie e Gabbia come difensori centrali, Negri e Llamas terzini. A centrocampo è indisponibile Torrasi, che ha subito un brutto infortunio ad un ginocchio e ne avrà per qualche mese; spazio quindi al capitano El Hilali, italo-marocchino classe 1998, che sarà probabilmente fiancheggiato da Pobega e dal polacco Barile. Tridente offensivo con il portoghese Tiago Dias all’ala destra, l’albanese Sinani largo a sinistra e il camerunese Tsadjout come ariete di sfondamento.

© Riproduzione Riservata.