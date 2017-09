Spezia-Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spezia-Entella, LaPresse

Spezia-Entella, diretta dall'arbitro Piccinini, si gioca alle ore 15.00 e sarà una sfida che vedrà le due compagini confrontarsi nella terza giornata di campionato di Serie B. Una sfida sempre molto sentita visto che il derby ligure è arrivato ad essere disputato per la quarta stagione in Serie B, due realtà che hanno saputo affermarsi ad alti livelli nel calcio professionistico nonostante l'egemonia di Sampdoria e Genoa nella regione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Spezia-Entella, sabato 9 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 257 del satellite (Sky Calcio 7 HD) senza dimenticare, sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, la possibilità di seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nonostante il buon livello raggiunto non si può vivere sugli allori, e l'avvio di campionato di entrambe le compagini si è rivelato particolarmente difficile. Soprattutto per lo Spezia che è partito con due sconfitte senza realizzare neanche un gol. Certo, il calendario non è stato clemente con i bianconeri che si sono trovati ad affrontare il Palermo fuori casa ed il Carpi tra le mura amiche dello stadio Picco, ovvero due potenziali pretendenti alla Serie A. Ma anche la squadra di Fabio Gallo, dopo tre qualificazioni consecutive ai play off per la massima serie nelle ultime tre stagioni, si attendeva una partenza più brillante, con la squadra che ha faticato forse a metabolizzare il cambio di allenatore. Anche per l'Entella la partenza è stata uno shock, con il Perugia capace di passare a Chiavari nel turno d'esordio con un perentorio cinque a uno, un risultato che ha stupito visto come i liguri negli ultimi anni si siano distinti come squadra solida ed equilibrata. Una giornata nera che poteva ripetersi anche nella trasferta di Foggia, con i pugliesi subito in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Mazzeo, ma nel match della seconda giornata di campionato l'Entella è riuscita ad opporre una reazione che era mancata contro il Perugia, pareggiando già nella prima frazione di gioco grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Troiano, e riuscendo così a portare a casa il primo punto di un campionato che si prospetta sicuramente complicato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Picco di La Spezia: i padroni di casa affronteranno la sfida con l'estremo difensore Di Gennaro alle spalle di una difesa a tre composta da De Col, Terzi e Giani. Al centro della mediana lo spagnolo Juande sarà affiancato da Pessina e Acampora, mentre Vignali avrà il compito di presidiare la fascia destra e l'uruguaiano Walter Lopez la fascia sinistra. In attacco confermato il tandem con Forte e l'altro uruguagio Granoche. Risponderà l'Entella con Iacobucci a difesa della porta, mentre Bellia destra e Baraye a sinistra saranno i due esterni laterali in una difesa a quattro con Ceccarelli e Pellizzer impegnati come centrali. Troiano, Eramo e Palermo giocheranno nel terzetto titolare di centrocampo, mentre Nizzetto sarà il trequartista di supporto alla coppia d'attacco composta da De Luca e da La Mantia.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente si confronteranno il 3-5-2 dell'allenatore dello Spezia, Fabio Gallo, ed il 4-3-1-2 del tecnico dell'Entella, Castorina. Un solo punto per le due squadre complessivamente nelle prime due partite, e se per l'Entella l'obiettivo iniziale resta sempre la salvezza, verosimilmente lo Spezia poteva attendersi qualcosa di più dopo tre campionato condotti comunque costantemente ai vertici della classifica del campionato cadetto. I precedenti del derby ligure vedono i bianconeri vincenti nell'ultimo precedente a La Spezia, due a zero lo scorso 22 aprile con gol di Migliore e Pulzetti, entrambi nel secondo tempo. L'Entella ha fatto risultato allo stadio Picco per l'ultima volta con lo zero a zero del primo novembre 2015.

PRONOSTICO E QUOTE

Le due formazioni arrivano dunque da un inizio di campionato difficile, ma i bookmaker puntano forte sul fattore campo per le quote sulla partita, con William Hill che quota 1.83 il successo interno dello Spezia, mentre Bet365 alza fino a 5.25 la quota relativa al successo esterno dei biancocelesti. Betclic propone invece a 3.25 la quota relativa al pareggio.

