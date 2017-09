Ternana-Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Cesena, LaPresse

Ternana-Cesena è diretta dall'arbitro Sala. Si gioca oggi alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di campionato di Serie B. Un match delicato tra due formazioni che hanno iniziato un po' a rilento il nuovo torneo cadetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Ternana-Cesena, sabato 9 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta tv sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD) mentre tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Per la Ternana due pareggi, in una stagione contraddistinta dal cambio di proprietà e da tante novità che hanno un po' disorientato l'ambiente, a partire dalla nuova denominazione Unicusano Ternana che ha un po' indispettito i tifosi. La squadra di Pochesci non ha ancora ottenuto una vittoria in campionato ma ha sicuramente dimostrato carattere nei due pareggi ottenuti in casa contro l'Empoli e in trasferta contro la Ternana. In particolar modo all'Arechi gli umbri si sono resi protagonisti di una partita vibrante, trovandosi però per tre volte in vantaggio con un gol di Tremolada, un gol di Albadoro e un'autorete di Bernardini, ma venendo sempre raggiunti dai campani fino al tre a tre finale fissato da Vitale su calcio di rigore. Una partita spettacolare, ma il tecnico Pochesci si augura di vedere una squadra meno sprecona proprio a partire dall'importante sfida contro i romagnoli.

Che a loro volta hanno iniziato male il loro campionato subendo tre reti all'esordio sul difficile campo del Bari, un ko duro da digerire che ha probabilmente condizionato anche il successivo match casalingo contro il Venezia. Contro gli uomini di Pippo Inzaghi i bianconeri sono stati attenti soprattutto a non ripetere gli errori difensivi che hanno permesso al Bari di prendere il largo nel match precedente, ma ne è scaturita una partita bloccata, con i lagunari allenati da Filippo Inzaghi attenti a non concedere spazi. La sfida è terminata sullo zero a zero, ed ora entrambe le formazioni in questo scontro diretto di sabato pomeriggio dovranno provare ad alzare i ritmi per ottenere maggiori rassicurazioni, anche se obiettivamente la Ternana è stata più convincente sotto molti aspetti in questo avvio di stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Libero Liberati di Terni: rossoverdi padroni di casa schierati con Bleve in porta, lo slovacco Valjent terzino destro e Favalli terzino sinistro, mentre Gasparetto e Marino saranno i due difensori centrali. A Defendi e Paolucci il compito di essere i playmaker centrali alle spalle della difesa, mentre Finotto, Tremolada e Tiscione giocheranno avanzati alle spalle del centravanti Albadoro, a segno nella trasferta di Salerno. Risponderà il Cesena con Fulignati a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre composta da Scognamiglio, Perticone e Rigione. A centrocampo Di Noia sarà il laterale sulla fascia destra e Vita l'esterno mancino, mentre per vie centrali sulla mediana si muoveranno il tunisino Laribi, Eguelfi e il polacco Kupisz. In attacco, spazio al tandem composto da Gliozzi e Moncini.

LA CHIAVE TATTICA

4-2-3-1 per l'allenatore della Ternana, Pochesci, mentre il tecnico del Cesena, Camplone, schiererà la squadra con il 3-5-2. Il match sarà tatticamente delicato, considerando che si affronteranno due squadre comunque ancora a secco di vittorie, dunque sarà facile aspettarsi un incontro sul filo dell'equilibrio. L'ultimo precedente a Terni tra le due formazioni risale allo scorso 22 ottobre, un pareggio uno a uno con vantaggio rossoverde di Avenatti e pari romagnolo di Ciano su rigore al novantacinquesimo minuto. Al 5 aprile 2014 risale invece l'ultima vittoria del Cesena in Umbria, un due a zero firmato dalle reti di Succi e Coppola. La Ternana non batte il Cesena in casa addirittura dal 9 gennaio del 2005, vittoria di misura per uno a zero.

PRONOSTICO E QUOTE

Quello tra umbri e romagnoli è un match che promette equilibrio, lo si evince anche dalle quote per la partita che vedono i padroni di casa favoriti ma con giudizio secondo i bookmaker, con vittoria interna quotata 2.60 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito dagli scommettitori sull'eventuale pareggio e Bet365 che fissa invece a 3.25 la quota relativa alla vittoria esterna.

© Riproduzione Riservata.