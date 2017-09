Trapani-Sicula Leonzio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Sicula Leonzio, LaPresse

Trapani-Sicula Leonzio, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida tutta da seguire nel programma della terza giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Questo perché l'inedito derby siciliano vedrà di fronte due squadre partite con ambizioni diametralmente opposte, che si trovano però reduci da un weekend che ha regalato a sua volta sensazioni estremamente diverse ai due club.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Per vedere Trapani-Sicula Leonzio, sabato 9 settembre 2017 alle ore 20.30, in diretta streaming videovia internet, sarà necessario un abbonamento o l'acquisto della partita sul sito sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv dell'incontro.

IL CONTESTO DEL MATCH

I granata, dopo l'esordio vincente nel nuovo campionato in casa contro il Siracusa, sono caduti infatti sul campo del Lecce, in un big match che ha premiato i salentini nella corsa alla poltrona come potenziale favorita per il salto in Serie B. La Sicula Leonzio, dopo il turno di riposo nella prima giornata, ha invece iniziato alla grande battendo due a uno un'altra squadra che è partita con molte credenziali in questo campionato, il Matera, superata grazie alle reti di D'Angelo e Ferreira, con i lucani che avevano momentaneamente trovato il pareggio grazie a Giuseppe Giovinco su calcio di rigore. Dopo la promozione dalla Serie D della scorsa stagione, la Sicula Leonzio è sicuramente una realtà promettente, considerando anche la buona figura fatta nel triangolare del primo turno di Coppa Italia di Serie C, in cui la qualificazione è comunque andata ad appannaggio del Catania. Il Trapani invece ha superato due turni di Tim Cup prima di subire una goleada in casa di una formazione di Serie A, il Torino. Ha fatto sicuramente più male la sconfitta di Lecce che ha impedito alla squadra di Alessandro Calori di vivere una partenza sprint in questo nuovo campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Provinciale di Erice: Trapani in campo con Furlan in porta, Fazio impiegato come terzino destro e Legittimo come terzino sinistro, mentre Silvestri e Visconti formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo il francese Taugourdeau sarà il regista affiancato da Maracchi e Girasole, in attacco nel tridente titolare giocheranno Ferretti, Marras e Murano. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso dietro De Rossi e Squillace che saranno i due esterni rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. Gianola e Camilleri giocheranno come centrali della retroguardia, mentre nel terzetto di centrocampo i titolari saranno D'Angelo, Marano ed Esposito. In attacco, nel tridente spazio a Tavares, Arcidiacono e Bollino.

LA CHIAVE TATTICA

Le scelte tattiche dei due allenatori vedranno le squadre schierate con un 4-3-3 da una parte e dall'altra. Calori sperava in una maggiore affidabilità difensiva del Trapani contro il Lecce, mentre sicuramente Rigoli può essere soddisfatto del carattere messo in mostra dalla Sicula Leonzio contro il Matera. La trasferta di Trapani per i siciliani sarà la prova del nove per capire se potranno recitare davvero il ruolo della grande rivelazione in questo campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker rilasciate relativamente alla sfida di sabato sera vedono il Trapani per esperienza e qualità della rosa nettamente favorito, con successo interno quotato 1.80 da William Hill, mentre Betclic alza fino a 4.30 la quota per il successo esterno siciliano. Il pareggio viene invece quotato 3.40 da Paddy Power.

