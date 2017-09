Us Open 2017/ Diretta finale Keys Stephens: streaming video e tv, orario (oggi 9 settembre)

Madison Keys, 22 anni, finalista agli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

La finale femminile degli Us Open 2017 è Madison Keys Sloane Stephens: alle ore 22 italiane di sabato 9 settembre, nell’Arthur Ashe Stadium a Flushing Meadows (New York) sarà incoronata la nuova campionessa femminile del torneo dello Slam. Comunque vada, sarà una novità assoluta; comunque vada sarà una giocatrice americana, e dunque dopo i due anni di “interregno” di Flavia Pennetta e Angelique Kerber la “stars & stripes” tornerà a sventolare su questo torneo Wta – Serena Williams lo ha vinto per tre edizioni consecutive.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE FEMMINILE

La finale femminile degli Us Open 2017 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport; ci sarà anche la possibilità di assistere al match di tennis in diretta streaming video, anche se l’applicazione Eurosport Player richiede il pagamento di una quota. Gli abbonati Sky invece troveranno il canale al numero 210 del bouquet, e dunque anche in diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

UNA NUOVA ERA

Vada come vada, il tennis Wta sta entrando in una nuova era: Keys e Stephens non avevano mai raggiunto una finale Slam in carriera. Era già successo nel 2015 con le nostre Pennetta e Roberta Vinci, ma entrambe erano già oltre i 30 anni e per Flavia si era trattato dell’ultimo match in carriera. Qui invece troviamo una ventiduenne e una ventiquattrenne (la Stephens ha gli anni che aveva Karolina Pliskova quando nel 2016 aveva centrato la prima finale in un Major, proprio qui): già in passato le due avevano provato a inserirsi nella corsa, ma erano state frenate da infortuni che ne avevano condizionato il percorso. Oggi sono ancora qui: per entrambe c’è stata una semifinale Slam in Australia, la Keys è già entrata nella Top Ten mentre la Stephens si è fermata al numero 11. La sensazione forte che si possano inserire nella corsa alla vetta c’è eccome: tutte e due hanno grande potenziale anche se devono imparare a gestire meglio i momenti del match e – in particolare Madison – a limitare gli errori gratuiti.

L’INCERTEZZA

Il quadro di cui sopra è confermato dal fatto che il tennis femminile stia vivendo un momento piuttosto simile a quello di inizio millennio: il calo delle sorelle Williams e il rapido declino delle belghe Henin e Clijsters (la seconda sarebbe poi tornata) aveva portato tante giocatrici a contendersi la prima posizione mondiale, un duello che però risultava frutto più dell'incostanza delle singole giocatrici che non di un reale accumulo di talento in una specifica epoca (come negli anni Settanta). Ana Ivanovic, Jelena Jankovic, Dinara Safina e poi Caroline Wozniacki: tra queste per di più solo la Ivanovic ha raggiunto il top del ranking vincendo almeno uno Slam. Per oltre tre anni Serena Williams non ha avuto rivali; improvvisamente, dagli Us Open dello scorso anno le numero 1 Wta sono già tre, perché dopo Angelique Kerber è arrivata Karolina Pliskova e dal prossimo lunedì, proprio grazie all’eliminazione della ceca ai quarti degli Us Open 2017, sarà Garbine Muguruza a detenere lo scettro, e probabilmente altre giocatrici ci proveranno. Keys e Stephens sono due di loro.

LA PRIMA VOLTA

Nel frattempo, come detto, Madison Keys e Sloane Stephens giocheranno la prima finale di uno Slam. Lo avrebbe fatto anche Coco Vandeweghe mentre Venus Williams, che avrebbe potuto portare a casa il terzo Us Open e l’ottavo Major, è stata frenata in semifinale. Avremo pertanto una nuova campionessa Slam: anche da questo punto di vista si tratta di un periodo fertile, perché nelle ultime due stagioni Kerber, Muguruza e Jelena Ostapenko hanno festeggiato la loro epifania nei grandi tornei e, tra di loro, solo la tedesca è già piuttosto datata (ha compiuto 28 anni nel corso degli Australian Open vinti nel 2016). Sarà Madison Keys ad alzare le braccia al cielo, oppure Sloane Stephens si prenderà un’altra vittoria di prestigio dopo aver eliminato Sevastova e Venus? Lo scopriremo tra poco, perché sta arrivando il momento di lasciare parlare il campo.

