VIDEO / Metz Psg (1-5): gol e highlights della partita (Ligue 1, 5^ giornata)

Tutto come previsto alla vigilia, non dopo il primo tempo: il Metz sembrava in grado di tener testa al Paris St Germain, poi è stato travolto da una valanga di gol. Cinque per l'esattezza, firmati da Cavani, Mbappé, Neymar e Lucas. La miccia non si è accesa subito, perché il Psg ha faticato a trovare spazi a causa dell'attentissimo ripiegamento degli avversari. Il Metz si è messo in trincea e Mbappé ha faticato a dialogare con Neymar e Cavani. All'11' però una fiammata: Motta apre per Berchiche, il quale gira dentro per Draxler, autore del primo tentativo, poi tocca a Cavani e Neymar provarci. Il Matador al 22' ha la grande occasione per sbloccare la partita, ma trova il palo. Lo "bacia" anche Riviere dall'altra parte: si libera bene della marcatura di Marquinhos e sfiora la rete. Il match si sblocca al 31' con Neymar che apre per Mbappé, il quale però lascia a Cavani il compito di controllare e tirare in rete. Il Metz trova il pareggio al 37': Dossevi da destra serve il cross che viene raccolto da Riviere, il quale anticipa bene di testa Rabiot. Nessuno aveva previsto questo scenario contro il Paris St Germain delle stelle.

LA GOLEADA CHE CHIUDE I CONTI

La strada per il Paris St Germain rischia di mettersi in salita con la gaffe di Areola, che serve Riviere, anziché Kimpembe, a centro area, ma per fortuna l'avversario la spara alto. Il Metz però rimane in dieci: Assou-Ekotto si fa espellere per un fallo su Mpabbè. Il rosso sembra severo, ma intanto il Paris St Germain torna a dominare. Draxler sfiora il raddoppio, ma poi il gol arriva con Mbappé: riprende al volo una respinta della difesa e con un destro dal limite segna. Comincia così l'allenamento sotto porta del Paris St Germain. La partita si trasforma in un torello a tutto campo che trova sfogo in fiammate improvvise. Cavani trova una traversa, Berchiche va al tiro, ma Neymar sale sul palcoscenico: riceve palla da Rabiot, accelera e calcio di destro dal limite. Arriva poi il bis di Cavani, servito involontariamente di braccio da Mbappé. A chiudere i conti ci pensa Lucas su assist di Meunier, finalizzando un'azione partita da Neymar.

