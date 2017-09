Video/ Pescara Frosinone (3-3): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Pescara Frosinone (LAPRESSE)

La terza giornata di Serie B 2017-18 si apre nel migliore dei modi con l'anticipo tra Pescara e Frosinone: festival del gol allo stadio Adriatico dove le due squadre pareggiano 3-3 dividendosi la posta in palio dopo novanta minuti incredibili e non adatti ai deboli di cuore. Pettinari inaugura la prima frazione di gioco ricevendo da Del Sole il pallone che scaraventerà in rete alle spalle di Bardi. Gli ospiti potrebbero pareggiare subito i conti con Ciano che non è fortunato e scheggia la traversa, prima del quarto d'ora Ciano colpirà un altro legno, questa volta è il palo a negare il gol all'ex-centravanti del Cesena. Al 25' i legni spaccati dal Frosinone diventano addirittura tre con la traversa di Ariaudo; dall'altra parte del campo Bardi nega il raddoppio a Benali ma poi deve arrendersi nuovamente di fronte a Pettinari che prima dell'intervallo sigla la sua seconda tripletta in tre settimane, momento d'oro per l'ex-attaccante del Pescara che con Zeman sembra essere finalmente pronto a esplodere.

IL SECONDO TEMPO

Un passivo di 0-3 alla fine del primo tempo e i legni colpiti minerebbero lo spirito di qualunque squadra ma non quella di Longo. Anche perché nella ripresa i padroni di casa non riescono a difendere il risultato (pienamente nello stile delle formazioni zemaniane), Ciano colpisce per la terza volta il legno ma da quel momento la sfortuna smetterà di accanirsi sui canarini che riducono lo svantaggio e riaprono la contesa proprio con la doppietta di Ciano e poi con Daniel Ciofani ristabiliscono clamorosamente gli equilibri. Il Frosinone cala addirittura il poker ma il 4 a 3 di Ciofani viene ingiustamente annullato per una segnalazione errata di offside del guardalinee che inganna il direttore di gara Sacchi. Negli ultimi minuti prevale la stanchezza, le due squadre hanno speso tantissimo e non riescono più a ripartire, dunque la contesa si risolve in parità. In classifica il Frosinone si porta momentaneamente in vetta con 7 punti aspettando gli impegni di Carpi, Parma e Perugia che vincendo possono staccare i ciociari, il Pescara sale invece a quota 4.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il centravanti del Frosinone, Daniel Ciofani, è stato raggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Sono felicissimo per il gol: è stato istinto puro, in allenamento mi capita di segnarne simili, in gara invece è più difficile. Calcolando l'andamento della partita è stato un bene riprenderla, ma andare sotto di tre gol con tre legni colpiti è stato strano, il mister ci ha detto di non demoralizzarci e di non mollare, gli abbiamo dato retta e nella ripresa siamo riusciti a rimontare. Il nervosismo a fine primo tempo? Cose che succedono e che rimangono all'interno del rettangolo di gioco. Il calcio è fatto di emozioni, vince chi è più bravo a gestirle, lo scorso anno abbiamo sfiorato la Serie A e non siamo saliti per aver sbagliato gli ultimi 5 minuti dei play-off, è normale che i fantasmi possano riaffiorare, l'importante è affrontarli e sconfiggerli".

L'allenatore del Frosinone, Moreno Longo, nel post-gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Gli artefici di questa grande rimonta sono stati i ragazzi che con grande maturità e grandi qualità sono riusciti a recuperare una situazione che sembrava disperata. Il Pescara è stato bravo a concretizzare le occasioni create ma noi siamo stati davvero sfortunati a colpire quattro legni, per la mole di gioco che abbiamo espresso meritavamo sicuramente qualcosa di più, senza dimenticare che il secondo gol di Pettinari sembra viziato da un fuorigioco, per non parlare del 4 a 3 ingiustamente annullato a Ciofani. Credo assolutamente nella buonafede del guardalinee ma è stato un grosso peccato non vincere dopo un'ottima prestazione". Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman non nasconde la delusione per la mancata vittoria: "Peccato per il risultato, dopo il primo tempo abbiamo perso le misure in mezzo al campo. Nella ripresa il Frosinone ha giocato decisamente meglio, sul primo gol subìto ci siamo spaventati e ci siamo disuniti. Dobbiamo imparare a rispettare le distanze giuste, non è un problema di reparti ma di squadra nel complesso, bisogna migliorare al più presto per non lasciare altri punti per strada".

