ALVARO MORATA E ALICE CAMPELLO / Aspettano due figli! Dei Gemellini per il calciatore e la fashion blogger

Alvaro Morata e Alice Campello: l'ex calciatore della Juventus, ora al Chelsea di Antonio Conte, aspetta insieme alla moglie una bella coppia di gemellini.

01 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Alvaro Morata e Alice Campello

In Spagna sono sicuri, Alvaro Morata e Alice Campello non accoglieranno un bambino, ma ben due gemelli. La stessa Alice Campello aveva pubblicato una foto che vedeva Alvaro Morata baciare la sua pancia che già sembrava, lo scorso 11 dicembre, prendere forma. Nel commento alla foto la ragazza sottolineava: "Sei la mia felicità, il marito migliore che io potessi desiderare. Sei il mio rifugio, la mia casa, la mia gioia, la mia famiglia... sono sicura che sarai il miglior papà che esiste. Ti amo che mi scoppia il cuore", clicca qui per la foto e i commenti dei follower. Non è quindi una notizia che la ragazza sia incinta, ma la novità è che si tratti di due gemelli. Una voce che però i due non hanno ancora voluto confermare e che non è mai stata evidenziata da nessun indizio nella seppur molto attiva vita dei due protagonisti sui social network. Di recente Alvaro Morata in un'esultanza ha inoltre messo il pallone sotto la maglia per mostrare proprio l'imminente arrivo di un figlio, immagine postata subito da Alice Campello sul suo profilo di Instagram, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

CHI È ALICE CAMPELLO?

Chi è Alice Campello? La moglie e prossima madre dei figli di Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, è una fashion blogger nata a Mestre circa ventidue anni fa. Splendida, occhi profondi e fisico scolpito con una chioma bionda in grado di conquistare il pubblico dei social network che le hanno permesso di diventare ben presto una fashion blogger o influencer che si voglia dire. La sua pagina di Instagram conta 1.3 milioni di followers con le visite che negli ultimi sei mesi hanno subito letteralmente un'impennata. Da questo successo, ripagato anche da diverse aziende che si sono interessate alla sua immagine, sono arrivati anche i lavori da madella e la realizzazione di un'importante linea di costumi. Alice Campello però sta continuando a studiare dando un buon esempio nonostante questo successo. Si sta infatti laureando all'Università Iulm e vuole lavorare nella moda.

UNA STORIA D'AMORE NATA A TORINO

Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati il 17 giugno scorso a Venezia, ma il loro amore ha radici ben più lontane. Il calciatore spagnolo infatti ha conosciuto la fashion blogger di Mestre ai tempi della Juventus, con la ragazza, innamoratissima, che arrivava in un momento molto complicato della vita professionale e personale del ragazzo. Verso la fine del 2015 infatti Morata aveva avuto un calo inspiegabile delle sue prestazioni, culminate nella disfatta di Siviglia che costrinse i bianconeri al secondo posto del gruppo di Champions League per poi pescare il Bayern fatale agli ottavi di finale. Dietro quella brutta prestazione in molti sostenevano che ci fosse la fine dell'amore tra Morata e Maria Piombo. Con Alice Campello però è stata una vera rinascita per il calciatore, con la ragazza che l'ha seguito prima nel suo ritorno al Real Madrid e poi anche nella trasvolata verso la Gran Bretagna per giocare nel Chelsea di Antonio Conte che lo aveva voluto alla Juve senza però mai allenarlo perché dimissionario prima del suo effettivo arrivo a Torino.

