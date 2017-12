City event Oslo/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta city event Oslo: streaming video e tv, orario e risultato live di questa anomala prova che apre il 2018 per la Coppa del Mondo di sci (oggi 1 gennaio)

01 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta city event Oslo: Henrik Kristoffersen (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci alpino con il city event di Oslo ci fa compagnia anche nel giorno di Capodanno, per aprire un 2018 che sarà molto intenso, con un mese di gennaio strapieno di impegni e poi a febbraio naturalmente il clou della stagione con le Olimpiadi in Corea del Sud. Lo sci alpino entrerà in quello che è il “tempio” per eccellenza dello sci nordico, la collina di Holmenkollen, dove si disputano ogni anno importanti gare di sci di fondo e salto con gli sci: infatti si sfrutterà la pendenza della collina del trampolino del salto per organizzare questa gara che di fatto sarà un parallelo che, rispetto a quelli già visti nelle scorse settimane in Alta Badia per gli uomini e a Courchevel per le donne, avrà la metà dei partecipanti (16 invece di 32 per ciascuna gara) appunto perché saranno protagonisti sia gli uomini sia le donne.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL CITY EVENT DI OSLO

Diciamo subito che l’inizio di questo city event di Oslo sarà alle ore 16.05 e che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com).

IL CITY EVENT DI OSLO: INFORMAZIONI, FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo accennato, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile gareggeranno 16 atleti, dunque si comincerà con gli ottavi e poi si proseguirà, sempre con la formula dell’eliminazione diretta, con quarti, semifinali e finali per decretare i vincitori di questo city event di inizio anno ad Oslo. I paralleli sono sempre gare abbastanza imprevedibili, però il fatto che in Alta Badia fra gli uomini siano saliti sul podio sia Henrik Kristoffersen (oggi padrone di casa) sia Marcel Hirscher, mentre fra le donne a Courchevel abbia vinto Mikaela Shiffrin davanti a Petra Vlhova ci fa pensare che pure sulla collina di Holmenkollen i favoriti possano essere quelli di sempre.

Per l’Italia, saranno in gara due uomini e altrettante donne. In campo maschile avremo Stefano Gross e Manfred Moelgg, con il fassano che potrebbe farsi preferire sia perché finora ha convinto di più in stagione sia perché è già salito sul podio in un city event, quello disputato a Stoccolma nel febbraio 2016. Tra le ragazze invece ci saranno Chiara Costazza e Irene Curtoni: in uno slalom “normale” avrebbe forse più possibilità la trentina, come ha dimostrato anche a Lienz prima di uscire purtroppo nella seconda manche, ma per la lombarda pesa il fresco ricordo dello splendido terzo posto nel parallelo di Courchevel appena prima di Natale. Questo genere di gara dunque può piacere ad Irene Curtoni, speriamo che si confermi anche oggi a Oslo.

© Riproduzione Riservata.