Nainggolan, alcol e bestemmie a Capodanno/ Video “So 'mbriaco fracico”, poi le scuse: “Ho esagerato”

Nainggolan, alcol e bestemmie a Capodanno: video “So 'mbriaco fracico”. Poi le scuse dl centrocampista della Roma: “Ho esagerato”. Le ultime notizie sul calciatore belga

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Nainggolan, alcol e bestemmie a Capodanno

Ubriaco in video, bestemmia e fuma sigarette: Capodanno 2018 sopra le righe per Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma ha deciso di festeggiare il nuovo anno con una diretta sui social network, ma ha fatto scoppiare una bufera. Il calciatore belga non ha mai nascosto i suoi vizi, peccato che stanotte li abbia sfoggiati uno dietro l'altro su Instagram. Qualche bicchiere di troppo, sigarette e bestemmie: il caso è servito. «Sono ubriaco fradicio», ammette Nainggolan in un video che è diventato subito virale. Il “Ninja” non ha gradito e allora se l'è presa con i giornalisti: «Anche a Capodanno pensate a fare le notizie... Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... Fatevi una vita». La Roma non ha affatto gradito il comportamento del giocatore, per questo - come riportato da Il Tempo - nel pomeriggio potrebbe esserci stato un incontro tra la dirigenza, l'allenatore Eusebio Di Francesco e Nainggolan a Trigoria. La squadra ha infatti ripreso ad allenarsi in vista della partita con l'Atalanta.

NAINGGOLAN: FUMO, ALCOL E BESTEMMIE. POI LE SCUSE

Per il momento non ci sono reazioni ufficiali da parte della Roma, quindi il nuovo caso Nainggolan verrà gestito internamente. I tifosi però la loro opinione sulla vicenda la stanno esprimendo sugli stessi social network nei quali il centrocampista si è reso protagonista. Non sempre si è trattato di critiche: in molti, infatti, hanno scelto di difendere il loro beniamino, perché comunque «è sempre tra i migliori in campo». Il calciatore, che aveva attaccato i giornalisti accusandoli di aver montato un caso, guarda caso ha poi fatto retromarcia e ha pubblicato un messaggio di scuse. «Sono dispiaciuto per quanto avvenuto stanotte. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il Capodanno... Ma la notte scorsa sono andato oltre. La vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po'... Certo, non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e per il mio comportamento. Forza Roma!». L'ennesima sregolatezza del giocatore potrebbe costargli caro, visto che ha già un rapporto difficile con la Nazionale a causa dei suoi comportamenti fuori dal campo. Chissà cosa ne pensa il ct Martinez in vista dei Mondiali...

ATTENZIONE: linguaggio blasfemo

Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.