Probabili formazioni/ Napoli Atalanta: diretta tv, orario, notizie live (Coppa Italia, quarti)

01 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Napoli Atalanta sarà la prima partita del calcio italiano nel 2018: appuntamento allo stadio San Paolo domani, martedì 2 gennaio alle ore 20.45 per la sfida in partita secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Tutto si giocherà dunque in 90 minuti (con eventuali supplementari e rigori): il Napoli ci arriva da campione d’inverno e godrà anche del fattore campo, ma l’Atalanta è avversario da non sottovalutare e nella scorsa stagione vinse contro gli azzurri sia all’andata sia al ritorno in campionato. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Napoli Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, dal momento che la tv di Stato detiene in esclusiva i diritti per trasmettere la Coppa Italia: appuntamento dunque naturalmente in chiaro per tutti sul canale numero 1 del telecomando. Diretta streaming video garantita invece tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE SCELTE DI SARRI

Ci sarà certamente un po’ di turnover, vediamo però fino a che punto si spingerà Maurizio Sarri. Ad esempio in difesa è praticamente certo l’utilizzo di Mario Rui, che in campionato era squalificato, e di almeno uno fra Maksimovic e Chiriches per far rifiatare Albiol e Koulibaly, ma potremmo anche ipotizzare il serbo e il rumeno in campo insieme. A centrocampo dovrebbe fare gli straordinari in cabina di regia Jorginho, mentre ai suoi fianchi potrebbero giocare Rog e Zielinski, che tornerebbe dunque in mediana dopo avere spesso agito nelle ultime settimane come vice Insigne. In attacco invece potrebbe essere Mertens a raddoppiare l’impegno, anche per cercare il gol che manca ormai da troppo tempo, mentre ai suoi fianchi potrebbero agire Ounas e Giaccherini, magari al passo d’addio con la maglia dei partenopei.

LE MOSSE DI GASPERINI

Il turnover sarà forse ancora più importante per l’Atalanta: i nerazzurri hanno avuto un giorno in meno di riposo, devono affrontare il Napoli a casa sua e sabato in campionato andranno a Roma. Non è questione di snobbare la Coppa Italia: oggettivamente l’Atalanta è sfavorita e forse ci sarebbe qualcosa da rivedere nelle formule e nei calendari. Facendo di necessità virtù, Gian Piero Gasperini spera che l’occasione così prestigiosa esalti chi domani sera si giocherà una chance così importante, ma è chiaro che tutto considerato i titolari in gran parte riposeranno. Stuzzicante soprattutto l’attacco, dove la squalifica di Kurtic (espulso contro il Sassuolo) dovrebbe dare un posto da titolare a Ilicic, al fianco di Cornelius che in termini di media gol non ha nulla da invidiare ad attaccanti più rinomati e al talento Orsolini, che l’anno scorso era stato seguito con grande attenzione anche dal Napoli. In difesa invece potrebbe giocare Caldara, non inserito fra i titolari sabato in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Maksimovic, Chiriches, Mario Rui; Rog, Jorginho, Zielinski; Ounas, Mertens, Giaccherini. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Bastoni; Castagne, De Roon, Haas, Gosens; Ilicic, Cornelius, Orsolini. Allenatore: Gasperini.

