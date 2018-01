Amiens Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Amiens Psg: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per i quarti della Carabao Cup, la Coppa di Lega francese

Amiens Psg si gioca alle ore 21:05 di mercoledì 10 gennaio; presso lo Stade de la Licorne si gioca la partita valida per i quarti di finale della Carabao Cup 2017-2018, vale a dire la Coppa di Lega francese che è la seconda per importanza in ambito nazionale. Una sfida che sulla carta è segnata: il Psg sta dominando la Ligue 1 e si è qualificato agli ottavi di Champions League dominando il suo girone, e anche senza guardare i risultati della stagione il confronto è impietoso rispetto all’Amiens, neopromossa che in generale non sta nemmeno facendo male ma non ha certo i mezzi per competere con i parigini. Tuttavia sulla partita secca, e considerando che si tratta di una competizione che per la squadra di Unai Emery non è certo una priorità, possiamo se non altro aspettarci qualche potenziale sorpresa; risultato non ancora scritto dunque e una serata tutta da vivere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Amiens Psg sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre, che ha acquisito ancora una volta i diritti per trasmettere le partite del calcio francese: appuntamento su Premium Sport o Premium Sport HD, mentre in assenza di un televisore sarà comunque disponibile il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Premium Play che non richiede costi aggiuntivi per l’attivazione ed è fruibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Brutto momento per l’Amiens: la squadra di Christophe Péllissier ha perso le ultime quattro partite giocate e ha segnato un solo gol in queste sfide, quello inutile contro il Lione. Un rendimento che ricalca più o meno quello di inizio stagione, quando la neopromossa aveva aperto la sua corsa alla salvezza perdendo le prime tre partite; l’Amiens ha atteso fino alla quarta giornata per segnare il primo gol in Ligue 1 e trovare la vittoria, poi ha saputo far fronte alle difficoltà vincendo sei partite in un raggio di tre mesi e ha conquistato i punti utili a guadagnarsi quella che al momento sarebbe una permanenza nel massimo campionato. Adesso però ci sarà bisogno di ripartire e lasciarsi alle spalle il periodo complicato; il Psg è ancora in corsa su tutti i fronti e in Ligue 1 non conosce rivali, avendo vinto 16 delle 19 partite giocate. L’incredibile sconfitta di Strasburgo rimane un incidente di percorso: da allora sono arrivate altre tre vittorie che hanno rilanciato la squadra di Unai Emery, che viaggia con 9 punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici (Monaco e Lione) ed è già vicina al titolo. La vera sfida sarà in Champions League: la proprietà chiede di fare il salto di qualità anche in Europa, ma l’avversario negli ottavi sarà il Real Madrid e dunque il rischio è quello di un’altra eliminazione precoce.

PROBABILI FORMAZIONI AMIENS PSG

Péllissier potrebbe confermare la squadra che ha battuto il Tours nel turno precedente: un 4-2-3-1 con Adénon e Dibassy che formano la coppia centrale a protezione del portiere Gurtner, mentre Issa Cissokho e Avelar - entrambi volti noti - saranno i terzini. A centrocampo cerniera mediana con Ielsch e Zungu; Bourgaud e Gope-Fenepej portano qualità sulle corsie laterali dovendo anche dare una mano in zona gol, insieme a Nathan che sembra favorito su Charrier nel ruolo di trequartista. La prima punta è Bachibou Koita, ventitreenne del Niger. Dubbi sulla formazione del Psg: in porta dovrebbe esserci Trapp, in difesa Kimpembe si prepara a fare coppia con Marquinhos e sulle fasce dovrebbero agire Meunier (favorito su Georgen) e Dani Aves che potrebbe essere spostato a sinistra. In mezzo al campo spazio a Lo Celso che giocherà in coppia con Verratti; la posizione di Draxler, probabilmente titolare, fluttuerà tra il centrocampo e l’esterno sinistro, con Di Maria in ballottaggio con Lucas per la corsia destra e Pastore favorito per fare il trequartista. Davanti a tutti Cavani o Mbappé, a meno che Unai Emery non decida di inserire un giovane per questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Come potevamo aspettarci le principali agenzie di scommesse assegnano i favori del pronostico al Psg, in maniera netta: analizzando per esempio le quote fornite dalla Snai, scopriamo che il segno 2 per la vittoria dei parigini vale 1,18 contro il 13,00 che è invece identificativo dell’affermazione dell’Amiens. La differenza è ampia e non poteva che essere così; per quanto riguarda il pareggio nei 90 minuti dovrete giocare il segno X per questa eventualità, e se la vostra previsione si rivelasse corretta il guadagno sarebbe di 7,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, anche in questo caso una buona puntata.

