Brcko Busto Arsizio/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup volley)

Diretta Brcko Busto Arsizio: streaming video e tv. Le farfalle di Mencarelli puntano alla qualificazione in Cev Cup per risollevarsi dalla crisi di risultati.

10 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Busto Arsizio (da sito ufficiale, foto di Gabriele Alemani)

Brck-Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Camille Gadenne e Paul Herbots, è la partita in programma oggi mercoledi 10 gennaio alle ore 19.00 presso lo Sportska Dvorana Magnet di Brck in Bosnia Erzegovina. In questa trasferta valida come match di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup la compagine di Marco Mencarelli approda dopo l’ennesimo KO rimediato in campionato e con la necessità di ritrovare se stessa e il risultato. L’occasione ovviamente si annuncia ben più che propizia benché occorra lontano dal sempre caloroso pubblico del Pala Yamamay. La squadra bosniaca difficilmente potrebbe mettere in difficoltà le farfalle, che nel match di andata vinsero agilmente con il risultato di 3-0.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Cev Cup tra Brcko e Busto Arsizio non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili per un’eventuale diretta streaming video della sfida di Coppa. Consigliamo pertanto di collegarsi ai profili social del club delle farfalle per rimanere sempre aggiornati su quanto sta accadendo in Bosnia.

QUI BRCKO

Benchè il risultato ottenuto nella partita di andata al Pala Yamamay abbia di fatto mostrato la relativa modestia della formazione bosniaca, non dobbiamo dimenticare che nel campionato nazionale il Brcko vola dal alta quota. Nell’ultima giornata del campionato prima della sosta invernale, la squadra oggi attesa in campo per la Cev Cup ha strappato un nuovo successo nella Premier League che ha valso la prima posizione con ben 10 successi e un solo KO finora rimediato. Un tabellino e uno stato di forma impressionate quindi a cui si aggiunge un po’ di riposo vissuto negli ultimi giorni che non guasta mai: contando la crisi del club lombardo il ribaltone non appare poi così impossibile.

QUI BUSTO

Dopo il KO rimediato anche contro Filottrano nella scorsa giornata del Campionato della Serie A1 si potrebbe anche parlare di crisi in casa delle farfalle, almeno per quanto riguarda il campionato. Per le Lombarde sono ora ben tre le sconfitte di file rimediate finora, di cui ben due occorre solo al quinto set: c’è evidentemente qualche problema in casa di Mencarelli se le biancorosse faticano a chiuder incontri che sulla carta sono più abbordabili. Ecco perchè nonostante il 3-0 inferto al Brcko nel match di andata Busto Arsizio non può far calare l’attenzione, nemmeno per un istante: le bosniache anche se tatticamente e tecnicamente non sono all’altezza delle avversarie, di sicuro non si faranno scappare alcuna occasione per fare male alle farfalle specialmente di fronte al proprio pubblico.

