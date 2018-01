Casalmaggiore Sneek/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup volley)

Diretta Casalmaggiore Sneek: info streaming video e tv. Rosanero di nuovo in campo dopo il successo in Serie A1: obbiettivo ottavi di finale della Cev Cup.

10 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Casalmaggiore Sneek (LaPresse)

Casalmaggiore-Sneek, diretta dagli arbitri Martin Stenbock e Denis Demir è la partita di volley femminile in programma oggi martedi 10 gennaio 2018 alle ore 20.30 al Pala Radi di Cremona, valida qualche match di ritorno dei sedicesimi di finale di Cev Cup. Nuovo appuntamento sul continente per le rosanero dove finora non hanno mai deluso (come invece è accaduto in campionato): di fronte al pubblico di casa la squadra di Lucchi non dovrebbe mettere il piede in fallo nuovamente specie dopo il successo per 3-0 segnato all’andata. La squadra olandese ormai non dovrebbe più aver alcun segreto per Casalmaggiore che ora ha dalla sua pure una conoscenza del volley olandese ovvero Maret Grotheus capitano della nazionale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Va ricordato che la sfida tra Casalmaggiore e Sneek non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta video streaming ufficiale della partita. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di collegarsi al profili social del club rosanero per rimanere aggiornati sull’andamento della partita di Cev Cup.

QUI CASALMAGGIORE

Benchè Casalmaggiore abbia dalla sua la bella vittoria ottenuta in trasferta per 3-0 in terra oranje va detto che, dopo i fatti delle passate stagione, la compagine rosanero non se la sta passando davvero bene. In campionato il bilancio delle cremonesi è davvero brutto in questa prima parte della stagione della serie A1. In classifica infatti la Pomì occupa solo la nona piazza con appena 13 punti ottenuti finora in altrettante giornate disputate. A dare fiducia a Lucchi però è occorsa solo pochi giorni fa la vittoria di Casalmaggiore su Scandicci per 3-1 che ha interrotto una striscia di ben 5 KO di fila maturati.

QUI SNEEK

Inverso il percorso fatto fino a qui dallo Sneek: in Europa e nello specifico in Cev Cup, lo Sneek ha presto subito la prepotenza di Casalmaggiore perdendo in casa per 3-0. In campionato però il club olandese va a gonfie vele: per le oranje ecco infatti la 2^ posizione nella classifica della Eredivisie femminile con 30 punti ottenuti in 13 turni della regular season. A ciò si aggiunge sempre per lo Sneek solo 3 sconfitte rimediate finita e un bilancio set significativo con 35 parziali vinti e 15 concessi alle avversarie. Nonostante questi dati appare molto difficile che lo Sneek oggi possa sconvolgere il pronostico al Pala Radi.

