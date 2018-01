Chelsea Arsenal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chelsea Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di andata della Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese

10 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Chelsea Arsenal, semifinale Carabao Cup (Foto LaPresse)

Chelsea Arsenal verrà diretta dall’arbitro Martin Atkinson: alle ore 21:00 di mercoledì 10 gennaio questa partita vale per la semifinale di andata della Coppa di Lega 2017-2018, che quest’anno si chiama ufficialmente Carabao Cup per ragioni di sponsor. Siamo a Stamford Bridge, mentre tra 14 giorni si giocherà all’Emirates: in palio una possibile finale contro il Manchester City, a meno che il Bristol non faccia un miracolo eliminando la squadra che sta dominando il calcio inglese. Divise da una fiera rivalità, Arsenal e Chelsea si sono anche incrociate di recente in Premier League e ne è scaturito uno spettacolare 2-2; forse oggi l’intensità non sarà la stessa, ma di sicuro entrambe le squadre tengono a vincere perchè, pur essendo il terzo trofeo nazionale per importanza, la Coppa di Lega sarebbe comunque un titolo in più messo in bacheca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Arsenal è un appuntamento in diretta tv per i possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare: Fox Sports (numero 204) è il canale che vi offrirà la partita di Stamford Bridge e vi permetterà di assistere alle immagini della Coppa di Lega anche in diretta streaming video, attivando - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il 2-2 dello scorso mercoledì è già dimenticato: nel frattempo le due squadre hanno giocato e steccato nel terzo turno di FA Cup, che rappresentava il loro esordio nella principale coppa inglese. Il Chelsea non è andato oltre lo 0-0 a Carrow Road e dunque dovrà giocare il replay (il prossimo martedì) contro il Norwich, mentre l’Arsenal si è fatto addirittura battere dal Nottingham Forest (4-2) e per la prima volta ha mancato la qualificazione al quarto turno del torneo. Una ferita difficilmente rimarginabile per una squadra che sta faticando anche in campionato: attualmente si trova al sesto posto con 5 lunghezze di margine da recuperare sulla zona Champions League. L’Europa League può diventare allora un obiettivo concreto: a febbraio i Gunners incroceranno la sorpresa Ostersund.

Il Chelsea invece è atteso alla sfida contro il Barcellona; in Premier League non perde dal 9 dicembre e ha raccolto quattro vittorie e due pareggi, ma ha sprecato due ottime possibilità nelle trasferte contro Everton (0-0) e appunto Arsenal. Terzo a -16 dal primo posto, ormai non può più vincere il campionato a meno di miracoli ma arrivare secondo a scapito del Manchester United sarebbe una soddisfazione personale: non solo per la rivalità, ma anche e soprattutto per il continuo battibecco tra Antonio Conte e José Mourinho. Allo stesso tempo però i Blues devono confermare la loro posizione nella prossima Champions League: il Liverpool è solo a -2 e il Tottenham sta prepotentemente risalendo la china.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

Dire in che modo le due squadre giocheranno è difficile: da una parte c’è la necessità di fare turnover, dall’altra però è una semifinale e l’avversario va onorato. Il Chelsea potrebbe comunque confermare il 3-4-2-1 visto a fine dicembre contro il Bournemouth: è una formazione di grande valore. Davanti a Willy Caballero, Christensen o David Luiz potrebbero prendere il posto di Ampadu ma Rudiger e Gary Cahill dovrebbero esserci; spazio poi a Zappaxosta e Kenedy sulle corsie laterali, con l’ex Leicester Drinkwater e Fabregas che sono favoriti per la maglia nella zona mediana. Davanti a tutti giocherà Batshuayi con Morata che rimarrà in panchina, pronto a dire la sua eventualmente nel secondo tempo; a supportare l’azione del centravanti belga dovrebbero essere Pedro e Willian, con un turno di riposo per Eden Hazard.

L’Arsenal ha urgenza di vincere, dunque potrebbe avere più titolari in campo: Ospina tra i pali, Holding e Chambers al centro della difesa con Débuchy e Kolasinac sulle corsie esterne. In mezzo Coquelin a fungere da playmaker basso, Elneny e uno tra Willock e Joshua Da Silva saranno invece le mezzali che come sempre dovranno aumentare la pericolosità offensiva e sfruttare i movimenti di Welbeck e Walcott che allargheranno il campo. Giroud dovrebbe iniziare la partita come prima punta, ma probabilmente a disposizione ci sarà anche Lacazette.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita di Stamford Bridge è equilibrata per definizione, ma il rendimento stagionale e delle ultime uscite è decisamente diverso: per questo motivo, e per ragioni legate al fattore campo, l’agenzia di scommesse Snai ci presenta un quadro nel quale il Chelsea è favorito per la semifinale di andata di Coppa di Lega. La quota per il segno 1 vale infatti 1,75; siamo già a 4,50 per il segno 2 che identifica la vittoria dell’Arsenal, e dunque la distanza tra le due squadre - pur rimanendo su canoni ordinari - è già piuttosto ampia. Dovrete giocare il segno X qualora pensiate che la partita di questa sera terminerà con un pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

