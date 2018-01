Conegliano Prostejov/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Conegliano Prostejov: streaming video e tv. Pantere a un nuovo banco di prova sul continente per la Champions League: difenderanno la prima posizione?.

10 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Conegliano Prostejov (da Twitter ufficiale)

Conegliano-Prostejov, diretta dagli arbitri Helena Geldof e Carole Hepp, è la partita di volley femminile in programma oggi 10 gennaio 2018 alle ore 20.30 presso il Pala verde e valida nella seconda giornata della fase a gruppi della Champions League. Primo appuntamento casalingo per il continente delle pantere di Santarelli: le venete avranno a vedersela questa sera con le ceche del Agel, formazione affatto semplice da superare sulla carta e che potrebbe quindi dare non poco filo da torcere, pure a un Imoco in ottimo stato di forma. La squadra veneta infatti sta vivendo un nuovo momento di gloria, che è culminato negli ultimi giorni con il passaggio del turno alla Final four di Coppa Italia a cui si aggiunge la prima piazza in classifica nella regular season.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions League tra Conegliano e Prostejov sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky che detiene i diritti per i match delle formazioni italiane impegnate nel torneo Cev. Appuntamento alle ore 20.30 al canale Sky Sport Plus HD al numero 205 del telecomando: diretta streaming video offerta tramite l’app Sky Go disponibile ai soli abbonati al servizio.

QUI CONEGLIANO

Senza dubbio è stato un inizio di stagione brillante per Conegliano: ottimi i risultati ottenuti fino a oggi sia nella Serie A1 come in Coppa Italia e pure in Champions League. Le pantere quindi tornano a giocare di fronte al pubblico di casa, come abbiamo visto, con un biglietto a visita eccellente che comprende il primo posto nel campionato nazionale e l’accesso alla Final Four di coppa. Impeccabile finora anche il percorso delle venete in Champions League: passato indenne il torneo preliminare, Conegliano ha trovato subito la vittoria per 3-1 nella prima giornata del girone B contro Novara. Di fronte al pubblico di casa perciò e contro la squadra ceca del Prostejov quindi la squadra di Santarelli difficilmente potrà deludere.

QUI PROSTEJOV

Di contro le pantere si troveranno oggi il Prostejov, formazione non troppo conosciuta in Italia, ma che tecnicamente non dovrebbe aver troppo possibilità di sopraffare le venete. Nonostante le belle cose fatte vedere in campo l’esordio della compagine ceca in questa edizione della Champions League non è stato delle migliori anche se appare difficile giudicare il valore della compagine di Cada da un solo match. La sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Fenerbahce ha fatto davvero male, ma in campionato il club sta mietendo successi convincenti: sulla carta quindi paiono un avversario alla portata delle pantere ma di certo non da sottovalutare. Da non dimenticare poi che proprio il Prostejov è una delle formazione più titolate in Repubblica ceca e nel campionato nazionale sta osservando un tabellino di marcia invidiabile. La formazione di Cada è infatti prima nella stagione regolare con ben 38 punti ottenuti in 13 match disputati finora: zero sconfitte quindi finora messe a bilancio e solo 4 set concessi alle avversarie.

