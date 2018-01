Dakar 2018/ Diretta streaming video, orario, percorso e classifiche (5^ tappa San Juan-Arequipa)

Diretta Dakar 2018: streaming video della 5^ tappa da San Juan de Marcona a Arequipa. Ci avviciniamo sempre di più al confine boliviano: percorso sabbioso e insidioso anche oggi.

10 gennaio 2018 Michela Colombo

5^ tappa Dakar 2018 (LaPresse)

Il Rally Dakar 2018 è di nuovo protagonista in Perù: oggi la corsa rallystica più famosa al mondo vive la sua quinta tappa da San Juan de Marcona a Arequipa, attraversando dune di sabbia altissime e affacciandosi alla costa dell’Oceano Pacifico. Ci avviciniamo infatti sempre di più alla trasferta in terra boliviana: la carovana sta quindi esplorando la parte meridionale dello stato dove ha avuto inizio questa edizione della Dakar e a breve il confine verrà varcato. In attesa però di tale appuntamento, vediamo che cosa prevede il programma della Dakar 2018 per la giornata di oggi mercoledi 10 gennaio per tutti i suoi partecipanti, pur divisi nelle ormai ben note 5 categorie di veicoli impegnati: come al solito il via è atteso verso le ore 14.00 italiane, con partenze scaglionate per le diverse tipologie di mezzi.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Ricordiamo che alla Dakar 2018 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati di questa storica prova del mondo dei rally. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che infameranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra sudamericana, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport che è visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale gratuito Redbull Tv, servizio disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa 5^ frazione.

IL PERCORSO

Vediamo allora nel dettaglio che cosa comporta questa 5^ tappa del Rally Dakar 2018: quali saranno le maggior insidie del percorso? La partenza come abbiamo detto sarà a San Juan de Marcona, città intorno alla quale ieri si è svolta la precedente frazione: da qui saranno ben 508 km fino a Arequipa dove è posto l’arrivo. La Special stage di questa frazione sarà quindi lunga 266 km ed è attesa nella prima parte del tracciato con due punti di controllo e un solo punto per fare rifornimento (un altro previsto invece nella zona verde). Per questa occasione moto e quad osserveranno in percorro differente rispetto a auto e camion: il percorso comunque sarà in prevalenza composto da terreno sabbioso e terroso, con altimetrie anche importanti, pur essendo sulla costa pacifica.

