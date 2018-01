Ferrari Formula 1/ Kvyat sarà pilota collaudatore

Ferrari Formula 1, Kvyat sarà pilota collaudatore. Il russo, dopo aver lasciato la Red Bull e la Toro Rosso, sarà il terzo pilota della scuderia di Maranello: arrivato l’annuncio su Twitter

Nuovo pilota per la Ferrari: la Rossa di Maranello ha annunciato poco fa l’arrivo di Daniil Kvyat. La scuderia emiliana ha diffuso una brevissima nota su Twitter, leggasi «Daniil Kvyat to become Scuderia Ferrari’s development driver», ovvero, «Daniil Kvyat è il nuovo pilota collaudatore della Scuderia Ferrari». Dopo 74 presenze in pista fra la Red Bull prima, e la Toro Rosso poi, il 23enne pilota russo sbarca quindi nella Rossa, anche se entrando dalle retrovie. L’ultima esperienza, quella con la scuderia austriaca, è stata alquanto travagliata ma ha comunque permesso allo stesso guidatore di Ufa di maturare un’importante esperienza. Kvyat andrà così a sostituire Jean-Eric Vergne, l’ex terzo pilota, e porterà a Maranello la sua esperienza maturata nel simulatore Red Bull.

IL SOGNO SVANITO WILLIAMS

Kvyat è stato a lungo accostato alla Williams, ma quando la monoposto britannica ha annunciato l’arrivo di Sergey Sirotkin come compagno di Lance Stroll, a quel punto è rimasto senza un’auto su cui correre. Ultimi anni un po’ travagliati per Daniil, che prima è stato retrocesso dalla Red Bull alla Toro Rosso per fare posto al talento di Max Verstappen, e poi, per lasciare spazio a Pierre Gasly e Brendon Hartley. Per Kvyat quella con la Ferrari rappresenta comunque una soluzione per rimanere ancora nel circus, e dimostrare tra l’altro le proprie capacità non soltanto in fase di guida, quanto appunto in quella di collaudo, che sarà il suo compito principale. Il pilota russo si occuperà infatti delle sessioni al simulatore e dei possibili test in pista, anche se a tutt’oggi non esiste il programma di impiego ufficiale.

