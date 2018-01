Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (17^ giornata Serie A1)

Risultati volley maschile Serie A1: la diretta live score dei match. Perugia punta a difendere la prima posizione della classifica contro Milano nella 17^ giornata.

10 gennaio 2018 Redazione

Latina Volley - Risultati Serie A1 (da facebook ufficiale)

Il campionato di Serie A1 di volley maschile non si ferma mai: dopo aver giocato domenica scorsa, ecco che i protagonisti della Superlega tornano in campo per l’ennesimo turno infrasettimanale di questa stagione 2017-2018 che si fa sempre più intensa. Il programma per questo mercoledì sera però risulta in qualche modo spezzettato: sono infatti ben due i posticipi previsti per questo quarto turno del girone di ritorno della Serie A1. Il calendario ufficiale quindi ha previsto appena 5 incontri per la serata di oggi: su tutti i campi però il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 20.30.

OCCHIO ALLE GRANDI

Sarà quindi atteso alle ore 20.30 anche il fischio d’inizio della partita tra Milano e Perugia, attesa al Pala Yamamay questa sera: la Revivre dopo la batosta contro Civitanova prova a rialzare la testa ma contro avrà la compagine umbra, capolista della Serie A1. Non sarà un match facile quindi per i ragazzi di Andrea Giani che pure nutrono grandi ambizioni per la stagione: cosi anche Padova e Verona che si troveranno faccia a faccia mia solo nella serata di domani 11 gennaio 2018. L’altra big attesa in campo stasera oltre alla Sir sarà poi la formazione della Lube Civitanova, oggi padrona di casa. I marchigiani accoglieranno Latina dopo aver agilmente battuto per 3-1 i lombardi della Revivre Milano e promettono un’aspra battaglia contro la squadra di Di Pinto, che vanta già due vittorie di fila alle spalle.

GLI ALTRI MATCH

Non meno ricchi di spettacolo ovviamente gli altri tre incontri previsti sempre alle ore 20.30 per la 17^ giornata della Serie A1. Ecco quindi che al Pala Banca si accenderà la partita tra Piacenza e Modena, con i gialloblu che dovranno fare attenzione a non rischiare tutto come già fatto domenica contro Monza (risicata la vittoria emiliana al tie break). Al Pala Valentia invece sarà la volta della partita tra Vibo Valentia e Monza, dove la Tonno spera di interrompere la striscia di risultati negativi che ha portato la squadra in fondo alla classifica di Superlega. Infine, sempre alle ore 20.30, ricordiamo che avrà inizio la partita tra Sora e Ravenna, dove i romagnoli, feriti dal KO ottenuto con Trento domenica, avranno tanta voglia di tornare a vincere.

RISULTATI SERIE A1

Ore 20.30 Civitanova-Latina

Ore 20.30 Milano-Perugia

Ore 20.30 Piacenza-Modena

Ore 20.30 Sora-Ravenna

Ore 20.30 Vibo Valentia-Monza

CLASSIFICA 17^ GIORNATA

Perugia 42

Civitanova 41

Modena 38

Trento 30

Verona 29*

Padova 26

Milano 25

Piacenza 23

Ravenna 23

Latina 18*

Monza 16

Vibo Valentia 9

Castellana 7

Sora 6

* un match in meno

