Video/ Manchester City Bristol City (2-1): highlights e gol della partita (Carabao Cup, semifinale)

Video Manchester City Bristol City (2-1): highlights e gol del match, quale semifinale della Carabao Cup. I Citizens tremano ma Aguero risolve nel recupero.

10 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Manchester City Bristol City (LaPresse)

Nella semifinale di andata della Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese), il Manchester City di Pep Guardiola ha tremato di fronte al Bristol City: 2-1 però il risultato finale del match a favore dei padroni di casa dell’Etihad Stadium. I Citizens, da record nella Premier League hanno dovuto quindi sudare non poco per non perdere la propria imbattibilità: la prima frazione di gioco infatti si è chiusa con gli ospiti in vantaggio per il rigore concesso a Reid e brillantemente finalizzato al 44’. Nella ripresa poi ci ha pensato per il Manchester City, De Bruyne a far rifiatare tifosi e panchina al 55’: la magia e però è successa solo al secondo minuto di recupero concesso dalla direzione arbitrale con Aguero che da un colpo di testa fortunato e beffa Fielding. La formazione di Pep Guardiola trova quindi l’ennesima vittoria: match di ritorno previsto in casa del Bristol City il prossimo 23 gennaio. Qui servirà un’altro successo, magari meno complicato e sofferto, per poter trovare la finale della Coppa di Lega.

STATISTICHE E DICHIARAZIONI

Diamo allora un occhio a qualche numero segnato in occasione del match tra Manchester City e Bristol City. I padroni di casa dell’Etihad hanno infatti messo a statistica il 68% del possesso palla oltre che 26 tiri di cui 6 direzionati verso lo specchio avversario. A questi si aggiungono per i Citizens anche 13 calci d’angolo e 8 falli, oltre che appena 2 parate. Per il Bristol City invece il possesso palla fu del 32% con solo 8 tiri di cui però ben tre hanno trovato lo specchio avversario: aggiungiamo poi 5 fuorigioco e 4 parate. Al termine della partita lo stesso allenatore del Manchester City Pep Guardiola attraverso l’account del club ha voluto applaudire la prova dei suoi avversari: “Faccio le mie congratulazioni al Bristol, sono venuti qui per provare a giocare. Questo è stato un ottimo match. La Championship è probabilmente il campionato più difficile al mondo per quanto riguarda la seconda divisione. Per questo ci sono molte sorprese in Coppa. La nostra squadra ci prova fino all'ultimo minuto, per questo riusciamo sempre ad avere la meglio".

