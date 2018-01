DE LAURENTIIS SU VERDI E DEULOFEU / Calciomercato Napoli, il Presidente: il Va pensiero verdiano per noi

De Laurentiis su Verdi e Deulofeu, calciomercato Napoli news: il Presidente degli azzurri torna a parlare del possibile arrivo in Campania degli esterni Gerard Deulofeu e Simone Verdi.

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

De Laurentiis su Verdi e Deulofeu - La Presse

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è sbilanciato e non poco sul possibile arrivo in questa sessione di calciomercato di Gerard Deulofeu e Simone Verdi. Questi ha parlato a Radio Kiss Kiss, sottolineando: "Maurizio Sarri dovrà misurare quanto questi innesti possano fare al caso nostro. E' lui il finalizzatore delle nostre decisioni. Quando si tratta di acquisti in prospettiva è un discorso, ma su quelli per l'immediato andiamo dal nostro allenatore e vogliamo che ci dica che va bene e che non avranno bisogno di sei mesi prima di giocare". Il presidente continua poi a sottolineare che per arrivare alla firma ci devono essere gli ok di entrambe le parti e anche del calciatore. Chiude con una battuta che sa di ulteriore conferma: "La logica ci dice che i pezzi da novanta non sarebbero disponibili per gennaio anche se considerati utili da Maurizio Sarri. Quindi il ''Va pensiero'' Verdiano potrebbe essere per noi uno spartito più consono".

LA CARRIERA DEI DUE ESTERNI

Gerard Deulofeu e Simone Verdi sono due obiettivi conclamati di calciomercato per il Napoli. Lo spagnolo è nato il 13 marzo 1994 a Riudarenes ed è cresciuto nelle giovanili del Barcellona. L'esordio da professionista arriva nella stagione 2011/12 con la maglia della squadra B. In due anni però riesce a scendere in campo solo due volte con i blaugrana che prima lo prestano ad Everton e Siviglia, per poi cederlo nel 2015 proprio al club inglese. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito per sei mesi al Milan, facendo molto bene in Serie A. In estate il Barca l'ha riportato alla base esercitando un diritto di riacquisto. Dall'altra parte invece Simone Verdi è invece nato a Broni il 12 luglio del 1992 ed è cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo due anni al Torino tra alti e bassi ha iniziato un giro di prestiti, vestendo la maglia di squadre come Juve Stabia, Empoli, Eibar e Carpi senza trovare mai troppa continuità anche a causa di tanti infortuni. Dal 2016 è al Bologna dove ha finalmente trovato equilibrio e dove si è conquistato la maglia della nazionale.

