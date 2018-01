Dakar 2018/ Diretta streaming video, orario, classifiche e percorso (6^ tappa Arequipa La Paz)

Diretta Dakar 2018: info streaming video e tv. Nella 6^ tappa si va in Bolivia: da Arequipa a La Paz saranno 447 km di percorso accidentato che costeggerà anche il Lago Titicaca.

11 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Dakar 2018 - 6^ tappa (LaPresse)

La Dakar 2018 affronta oggi giovedì 11 gennaio 2018 la sesta e ultima tappa che vedrà i concorrenti in pista sul terreno peruviano: con la frazione tra Arequipa e La Paz, la corsa rallystica più famosa al mondo si sposta di fatto il Bolivia, dove rimarrà solo per qualche giorno. Da ricordare poi che la tappa di oggi sarà seguita da un giorno di riposo, l’unico in questa edizione della corsa ormai da tempo di casa in Sudamerica: dopo il 13 gennaio sarà una tirata unica quindi per tutte le 5 categorie di veicoli chiamate in causa fino al traguardo finale di Cordoba in Argentina. Vediamo allora nel dettaglio che cosa attende a tutti i piloti in questa 6^ tappa della Dakar 2018, ricordando nel frattempo anche come sarà possibile seguire la frazione, che ovviamente avrà inizio con partenze scaglionate verso le ore 13.00 italiane.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Ricordiamo nuovamente che anche a questa tappa della Dakar 2018 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata odierna, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport che è visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale gratuito Redbull Tv, servizio disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento della sesta tappa.

IL PERCORSO

Vediamo allora nel dettaglio che cosa prevede il percorso della 6^ tappa della Dakar 2018, che come abbiamo detto sarà l’ultima prima del giorno di riposo previsto in questa edizione. Dal via di Arequipa al traguardo nella città boliviana di La Paz saranno ben 447 i km totali previsti, dei quali 313 saranno di prova speciale, valida quindi per le classifiche di categoria. Nella Special Stage ci sarà un solo punto di controllo e due punti di rifornimento carburante e vedrà al suo centro il passaggio del confine. Con il passare dal Perù alla Bolivia però non cambierà solo la nazione ma anche il terreno: si abbandonano le sabbie per tornare in montagna e negli altipiani dove i vari team dovranno essere pronti ad affrontare la gara a un altitudine di 2500 metri. La sesta tappa di oggi però prevede panorami mozzafiato, anche perchè la corsa costeggerà il famoso Lago Titicaca.

