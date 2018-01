Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato news: pronto il contratto per il tedesco, Dani Ceballos nell'intrigo?

11 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Calciomercato Juventus, Emre Can a parametro zero? (Foto LaPresse)

E’ ormai fatta per l’arrivo di Emre Can alla Juventus: così sembra dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, che spingono il centrocampista tedesco verso Vinovo. Individuato da tempo come giusto rinforzo per il centrocampo, il giocatore attualmente in forza al Liverpool ha ricevuto anche la benedizione del compagno di nazionale Sami Khedira (“se fossi un dirigente lo prenderei al volo” ha detto a Juve Tv) e ormai è in uscita da Anfield Road. La Juventus spera di ripetere l’operazione che a inizio 2013 aveva attuato con Fernando Llorente: firmare subito Emre Can e poi farlo arrivare a giugno a parametro zero. Probabilmente i bianconeri lo prenderebbero anche adesso, ma il Liverpool non ha intenzione di venderlo a metà stagione e nemmeno la prospettiva di monetizzare sembra allettare la società inglese. Ad ogni modo i campioni d’Italia hanno già presentato un’offerta: un contratto di quattro anno con opzione per un quinto, oppure direttamente un quinquennale. Da valutare le cifre dell’ingaggio, ma siamo davvero ai dettagli: Emre Can, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere il primo colpo bianconero per l’estate 2018 o, se vogliamo, il primo acquisto di questo calciomercato invernale da parte della Juventus, che continua così a lavorare sul futuro.

DANI CEBALLOS NELL’INTRIGO

Naturalmente, finchè non c’è la firma sul contratto Emre Can si deve considerare ancora un giocatore del Liverpool: in questo senso il futuro del centrocampista tedesco potrebbe sempre svoltare. Improbabile a questo punto, ma i Reds devono ovviamente cercare un sostituto e non sarà semplice. E’ qui che può venire utile alla Juventus la figura di Dani Ceballos: grande protagonista degli Europei Under 21 della scorsa estate, il ventunenne è stato acquistato dal Real Madrid - giocava nel Betis - che ha bruciato la concorrenza, ma con la camiseta blanca ha trovato pochissimo spazio. La Juventus lo segue da almeno un anno e lo considera un profilo giusto per aumentare la qualità nella sua mediana; Ceballos però, stando alle ultime notizie di calciomercato, piace molto anche al Liverpool. Inevitabile pensare a una sorta di accordo non scritto tra i Reds e la Juventus: i bianconeri lasceranno che Jurgen Klopp e la sua società puntino con decisione su Ceballos, così da avere carta bianca su un Emre Can che è già intenzionato a non rinnovare con gli inglesi e dunque è pronto a liberarsi a parametro zero. Su Ceballos ovviamente ci sono altri club europei, ma la speranza del Liverpool è quella di bruciare la concorrenza e assicurarsi quello che sarebbe a tutti gli effetti il rimpiazzo per Emre Can. Andrà davvero così?

