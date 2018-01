Eric Abidal e il cancro/ Quando Leo Messi mi disse: “ti prego, basta con quei video...”

Eric Abidal ha recentemente raccontato la sua incredibile storia alla televisione francese: il tumore al fegato e il ritorno in campo, con il particolare di un curioso messaggio di Leo Messi

11 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Eric Abidal e la Champions League del 2011 (Foto LaPresse)

La vicenda di Eric Abidal è ormai nota: il terzino francese rappresenta una delle storie più liete nel mondo del calcio almeno in epoca recente. Una storia che lui stesso ha raccontato nel documentario intitolato “La mia parte d’ombra”, trasmesso recentemente in Francia: si è narrata l’epopea di un giocatore al quale era stato diagnosticato un tumore al fegato, che ha reso necessario un trapanto (il donatore è stato suo cugino Gérard). Alla fine Abidal ha sconfitto la malattia: gli avevano detto che non avrebbe più giocato a calcio, lui non solo è tornato in campo ma si è anche tolto la soddisfazione di sollevare la Champions League vinta dal Barcellona nel 2011, una delle immagini più commoventi e simboliche degli ultimi anni. Eppure, come è facile immaginare, il percorso di Abidal non è stato dei più semplici: il terzino ha raccontato per esempio che quando il compagno di nazionale Therry Henry gli ha fatto visita è scoppiato a piangere. “Non volevo farmi vedere in quelle condizioni” ha detto, ammettendo però di essere stato contento di quell’occasione. L’episodio più curioso riguarda però Leo Messi, di cui Abidal è stato compagno per sei anni nel Barcellona: il francese ha raccontato che ad un certo punto aveva girato un video per incoraggiare i giocatori blaugrana. “Alcuni di loro mi avevano visto troppo dimagrito” ha rivelato. La reazione di Messi tuttavia non è stata quella che Abidal si è aspettava: “Mi ha detto di non mandare più video simili, gli faceva troppo male”. Anche altri compagni, come ammesso dal giocatore, lo avevano visto eccessivamente deperito, “come un cadavere: questo li aveva buttati a terra”.

IL RITORNO DI ABIDAL

Abidal però ha sconfitto la malattia: il 28 maggio 2011, a due mesi dalla diagnosi del cancro, il Barcellona batteva il Manchester United a Wembley e vinceva la seconda Champions League in tre anni. La prima di Abidal; che ovviamente non era in campo, ma aveva seguito i compagni a Londra. A pochi minuti dal termine Pep Guardiola aveva fatto entrare in campo Carles Puyol, il capitano storico, per permettergli di alzare la coppa per la terza volta; ma il roccioso difensore catalano faceva ancora meglio del suo allenatore, perchè nel momento della premiazione la fascia finiva sul braccio di Abidal ed era lui a sollevare quella Champions tanto simbolica. Da quel giorno, Abidal come detto avrebbe dovuto terminare la carriera; in realtà il 6 aprile 2013 è tornato a giocare in un 5-0 al Mallorca; il club gli aveva proposto di allenare una squadra giovanile ma lui, fermamente motivato a continuare, ha rifiutato e si è accasato al Monaco, dove aveva giocato tra il 2000 e il 2002 e dove Claudio Ranieri lo ha nominato capitano. Prima però il Camp Nou gli ha tributato una straordinaria ovazione: quel giorno con lui c’era Gérard, il cugino che di fatto gli ha salvato la vita. Lasciato il Barcellona dopo 193 partite e 2 gol, Abidal ha disputato 29 partite con il Monaco e la sua carriera si è definitivamente conclusa nel 2015, dopo una fugace apparizione con l’Olympiacos. Ha giocato 505 partite, nazionale compresa: di queste, più di 60 sono sostanzialmente un miracolo e il frutto della grande tenacia di questo giocatore.

© Riproduzione Riservata.