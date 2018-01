Fenerbahce Novara/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Fenerbahce Novara: info streaming e tv del match. Le azzurre si presentano a Istanbul per ottenere il primo successo in Champions League dopo il KO della 1^ giornata.

11 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Fenerbahce Novara (da Twitter ufficiale)

Fenerbahce-Novara, diretta dagli arbitri Juraj Mokry e Plotr Krol, è la partita di volley in programma oggi giovedì 11 gennaio alle ore 17.00 presso il Burhan Felek Voleybo Salonu di Istanbul. Nel secondo giorno del girone B della Champions League femminile, le azzurre sono chiamate alla prima trasferta sul continente per fronteggiare le turche guida da Jan De Brandt. La sfida di questo pomeriggio (prevista in Turchia alle ore 19.00 locali) ovviamente si annuncia piena di insidie per le ragazze di Massimo Barbolini che pure si presentano in campo al top della condizione e ben motivate a ottenere la prima vittoria in questa edizione del massimo torneo per club in Europa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che come per gli altri incontri delle altre squadre italiane impegnate nella Champions League di volley, anche la sfida tra Fenerbahce e Novara sarà visibile in diretta tv sulla tv di Sky. Sul satellite l’appuntamento quindi sarà alle ore 20.30 al canale Fox Sport HD, con diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

QUI FENERBAHCE

Di certo il Fenerbahce è uno degli avversari più temibili in questa fase a gironi della Champions League: la squadra turca vanta infatti un buon palmares sia sul continente che nei campionati nazionali e approda a questa particolare sfida mentre sta vivendo un ottimo momento di forma. Va infatti segnalata che la squadra in mano al belga Jan De Brandt al momento vanta un piazzamento in semifinale nella coppa nazionale turca, mentre nel campionato regolare le gialloblu sono ora terze con ben 31 punti ottenuti in 12 giornate disputate. A ciò si aggiunge il successo ottenuto contro il Protsejov al primo turno di Champions League per 3-1, che ha valso il primo gradino della graduatoria. Un ottimo biglietto a visita quindi per una squadra, come quella turca, che ha tutta l’intenzione di arrivare fino alle Final four.

QUI NOVARA

Non è però meno motivata anche Novara, campionessa italiana in carica. Le azzurre infatti hanno sicuramente voglia di dare spettacolo in questa prima trasferta europea, anche per dimenticare la sconfitta per 3-1 subita ad opera di Conegliano nel primo turno di champions. La squadra di Barbolini di certo ha tutte le carte in tavola per fare bene, soprattutto se nei momenti di difficoltà saprà mentre in campo tutto il proprio coraggio e cuore, come sta facendo gli ultimi appuntamenti. Con prestazioni sempre più di carattere le azzurre daranno del filo da torcere alle turche. Ricordiamo che al momento Novara ha trovato un posto nella Final Four della Coppa Italia, mentre nel campionato della Serie A1 le piemontesi sono ora seconde in classifica con 32 punti trovati in 13 giornate giocate.

