GIACCHERINI LASCIA IL NAPOLI / Calciomercato, parla l'agente: abbiamo l'accordo per andare via

Giaccherini lascia il Napoli, l'ex Juventus pronto a lasciare il club azzurro e diventare oggetto di interesse sul calciomercato. Piace all'Atalanta e al Chievo Verona, parla il suo agente.

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Emanuele Giaccherini - La Presse

L'avventura di Emanuele Giaccherini al Napoli sembra essere definitivamente finita. Il calciatore lascerà gli azzurri in questa sessione di calciomercato. Lo ha ribadito il suo agente Furio Valcareggi che ai microfoni di Premium Sport ha sottolineato: "Emanuele Giaccherini lascerà il Napoli. Ad agosto lo voleva la Fiorentina, ma il Napoli lo ha ritenuto incedibile. Ora non credo lo sia essendo diventato il diciannovesimo cambio. Con il pieno accordo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dell'allenatore Maurizio Sarri e del Presidente Aurelio De Laurentiis andremo via con grandissima simpatia". Non rinnega l'avventura in azzurro, ma ci tiene a fare una precisazione: "Siamo stati bene al Napoli, ma c'è stato un equivoco sul ruolo e non ha più giocato dopo gli Europei del 2016". Si parla poi anche dei club che seguono ora il ragazzo: "L'Atalanta ci piace tantissimo, ma non ho avuto con loro dei contatti. Con il Chievo Verona c'è stato qualcosa, ma ora temo che vogliano tenere Roberto Inglese per una classifica non tranquillissima".

LA CARRIERA DEL CALCIATORE

Emanuele Giaccherini è nato a Talla il 5 maggio del 1985. La sua carriera è iniziata nel Cesena dove è arrivato quando aveva appena sedici anni dal Bibbiena. I romagnoli puntano su di lui e per questo lo mandano a giocare in prestito con Forlì, Bellaria Igea Marina e Pavia. Nel 2008 inizia col Cesena una scalata che in tre anni lo porta dalla Lega Pro alla Serie A dove debutta e gioca da protagonista nella stagione 2010/11 segnando anche sette reti. Lo nota la Juventus che decide di portarlo in bianconero voluto fortemente da Antonio Conte. Il tecnico di Lecce gli regala i primi successi, oltre a trasformarlo da ala a interno di centrocampo. Con i bianconeri conquista anche la maglia dell'Italia con la quale riuscirà a raccogliere una medaglia d'argento agli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina e un bronzo alla Confederations Cup dell'anno dopo in Brasile. La Juventus decide però di cederlo, contro il parere di Conte, nell'estate del 2013 al Sunderland che propone ai bianconeri 7.5 milioni di euro. In Premier League Giaccherini vive di alti e bassi, per ritrovare sé stesso quando va in prestito al Bologna. Al Napoli è arrivato nell'estate del 2016, collezionando in un anno e mezzo appena 20 presenze e una rete, di cui molti da subentrante.ò

