MATTIA PERIN / Genoa, il portiere: io erede di Buffon? Prima vediamo cosa farà

Mattia Perin, Genoa: il portiere parla del suo futuro e anche della possibilità di vederlo diventare l'erede di Gianluigi Buffon in Nazionale. Intanto non si fermano le voci di calciomercato

11 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Mattia Perin - La Presse

E' un momento delicato per il calciomercato dove molte situazioni si possono decidere già ora per giugno prossimo. Tra i vari discorsi spunta spesso anche il nome di Mattia Perin, ormai pronto a ventisei anni al grande salto con Napoli e Milan sulle sue tracce. Il calciatore però è tranquillo e in un'intervista riportata da Ansa sottolinea: "Sono qui da tanti anni e non penso al calciomercato. La mia unica preoccupazione è quella di raggiungere la salvezza con questa squadra. Non mi salta in mente di pensare al calciomercato, a giugno vedremo". Il portiere parla anche del possibile futuro in nazionale dopo che Gigi Buffon si sarà ritirato: "Non so se prenderò il suo posto, non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro. In Italia ci sono tanti calciatori di talento nel mio ruolo". Mattia Perin, Gigio Donnarumma, Alex Meret e molti altri sono pronti perché molto presto si potrebbe decidere chi sarà il prossimo numero 1 azzurro.

LA CARRIERA DEL PORTIERE

Mattia Perin è un portiere che di certo non passa inosservato, grazie a un carattere particolare e a qualità di certo al di fuori della media. Nato a Latina il 10 novembre del 1992 il ragazzo è cresciuto nella primavera della Pistoiese prima che il Genoa lo andasse a prendere quando aveva appena sedici anni. Debutta tra i professionisti nella stagione 2010/11, ma poi dopo appena una presenza viene girato in prestito in Serie B dove ottiene grandissimi consensi tra Padova e Pescara. E' proprio quello il momento in cui tutti iniziano a dire che Mattia Perin è l'erede di Gigi Buffon. Tornato a Genova nell'estate del 2013, riesce in quattro anni e mezzo a collezionare 123 presenze in Serie A. La sua ascesa è stata un po' frenata da due brutti infortuni alle ginocchia. In Nazionale al momento ha collezionato una sola presenza in Italia-Albania e insieme a Gigio Donnarumma si gioca il posto da titolare per il dopo Buffon.

© Riproduzione Riservata.