RAMIRES ALL'INTER/ Calciomercato, il giocatore è pronto a partire, ma…

Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario

11 gennaio 2018 Fabio Belli

Inter, Ramires in arrivo per Spalletti?

Il primo acquisto dell’Inter nel mercato di gennaio potrebbe essere Ramires. Centrocampista di classe e velocità che potrebbe decisamente fare al caso di Luciano Spalletti, e che soprattutto gioca già in “casa”, visto che al momento è tesserato per l’altro club che fa parte del gruppo cinese proprietario dell’Inter. Proprio in Cina milita Ramires, nel Jiangsu Suning, e ai microfoni di Sky Sport ha fatto chiarezza su una trattativa che lo vede accostato da radiomercato all’Inter ormai da molti settimane. In Cina la stagione sta per riprendere con molti campioni stranieri che stanno raggiungendo le località dei ritiri: per il Jiangsu Suning si tratta di Marbella, in Spagna, dove Ramires si è detto pronto a ricominciare a lavorare, senza escludere però di poter ricevere al più presto una chiamata da parte dell’Inter, chiamata che secondo le sue stesse parole lo renderebbe particolarmente orgoglioso, vista l’importanza del club nerazzurro.

CAPELLO "BENEDICE" IL TRASFERIMENTO

Per vedere Ramires con indosso la maglia dell’Inter ci sono però ancora delle questioni da affinare, soprattutto dal punto di vista economico. Per arrivare a giocare nel campionato italiano, Ramires dovrebbe necessariamente decurtarsi lo stipendio, molto alto, che percepisce nel club cinese del gruppo Suning. Per stessa ammissione del calciatore, però, non si tratterebbe dell’unico nodo da sciogliere per vedere Ramires alla corte di Luciano Spalletti. Nonostante i due club abbiano infatti la stessa proprietà, i trasferimenti calcistici dalla Cina e verso la Cina sono stati calmierati dal Governo dopo gli ultimi enormi investimenti dei club locali. Bisognerà trovare la soluzione giusta anche alla luce delle ristrettezze del Fair Play finanziario che l’Inter deve affrontare, anche se sul buon esito della trattativa c’è ottimismo. Ramires ha espresso parole di grande stima verso Luciano Spalletti e Fabio Capello, allenatore del Jiangsu, lo ha definito come un potenziale grande investimento per l’Inter.

