Verona Padova/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 17^ giornata)

Diretta Verona Padova, info streaming video e tv: patavini in campo all'Agsm Forum per rimediare alla sconfitta sofferta all'andata al tie break.

11 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Verona Padova (da profilo Facebook)

Verona-Padova, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Umberto Zanussi, è la partita di volley in programma oggi giovedì 11 gennaio alle ore 20.30 e valida come posticipo della 17^ giornata del campionato della Serie A1. All’Agsm Forum è atteso uno scontro di grandissimo rilievo e non solo per il livello tecnico di gioco che le due formazioni sono in grado di mettere in campo ma pure per la classifica del Campionato. Alla vigilia di questo turno della Superlega infatti le due squadre oggi protagoniste si vedono affiancate in graduatoria: gli scaligeri sono quinti a 29 punti e i patavini sesti a 3 lunghezze di svantaggio. Che cosa succederà in campo questa sera?

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley maschile tra Verona e Padova attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canonico canale sportivo Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi garantita anche la visione in diretta streaming video del match tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI VERONA

Il cammino fin qui fatto dalla compagine gialloblu è stato senza dubbio davvero importante: in Serie A1 come in Challenge Cup la squadra di Nikola Grbic ha convinto tutti dimostrando di potersela giocare alla pare anche con le big di questa stagione. Assolutamente meritata quindi per scaligeri la quinta piazza nella classifica alla vigilia di questo 17^ turno: a bilancio ecco infatti 29 punti e 11 successi finora ottenuti con solo 4 KO, l’ultimo contro la capolista Perugia. Rimane in ogni caso significativo il divario tra Verona e la prima della classifica della Superlega, ovvero ben 13 punti: le big però volano alto e gli scaligeri devono considerarsi ben soddisfatti di quanto fatto vedere finora.

QUI PADOVA

Pure la squadra di Valerio Baldovin può valutare positivamente quanto raccolto finora: Padova è la sesta forza del campionato alla vigilia di quota 17^ giornata della Serie a1 con ben 16 punti ottenuti mettendo a statistica 8 vittorie. Se per i patavini sono tanti i set lasciati agli avversari, ben 28, di certo la compagine bianconera può dare decisamente di più in questa seconda parte della stagione a patto che non vi siano ancora cali di ritmo. Di fatto comunque analizzando gli ultimi risultati vediamo che Padova soffre ma solo con le grandi di questo campionato e se lo scudetto non pare tra gli obbiettivi sicuri, di certo un posto ai play off appare il traguardo minimo per Baldovin, assolutamente alla sua portata. Per il match di stasera però appare difficile prevedere che cosa potranno fare i patavini: si annuncia uno scontro accesissimo almeno quanto quello del girone di andata dello scorso ottobre.

