Video/ Chelsea Arsenal (0-0): highlights della partita (Carabao Cup - semifinale)

Video Chelsea Arsenal (risultato finale 0-0): gli highiights della semifinale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I Blues ci provano nel primo tempo ma nulla da fare.

11 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Chelsea Arsenal (LaPresse)

Nessun gol allo Stamford Bridge tra Chelsea e Arsenal che si sono date battaglia nell'andata delle semifinali di English Football League Cup, il primo atto della doppia sfida si è concluso sul punteggio di 0-0, appuntamento dunque al prossimo 24 gennaio per il match di ritorno all'Emirates Stadium, dove la squadra di Arsene Wenger dovrà cercare di fare meglio visto che ai punti avrebbe meritato sicuramente di vincere la compagine di Conte, che ha creato più occasioni da gol e soprattutto più pericoli dalle parti di Ospina, mentre Courtois è stato chiamato al dovere solamente una volta in novanta minuti, per neutralizzare il tentativo di Iwobi. A parte questo episodio sono stati i Blues a fare la partita e a prendere in mano le redini del gioco, sin dalle battute iniziali quando Morata ha scosso l'esterno della rete; occasioni anche per Fabregas e Moses che in più frangenti ha impegnato severamente l'estremo difensore dei Gunners, incapaci di distendersi e uscire dalla propria metà campo.

LA RIPRESA

Nella ripresa il copione non cambia, per ben due volte Christensen su calcio d'angolo manca il bersaglio da distanza molto ravvicinata, Ospina continua a fare buona guardia in mezzo ai pali e a negare il gol agli avversari, in particolare a Willian e a Morata (di nuovo). Tra i protagonisti della serata anche il VAR, usato in via sperimentale in vista di un probabile utilizzo anche in Premier League dalla prossima stagione. L'esperimento sembra riuscito, il direttore di gara Atkinson non ha sbagliato nulla, valutando correttamente i contatti in area tra Moses e Maitland-Niles, e tra Welbeck e Fabregas nella seconda frazione: in entrambi i casi non c'era fallo e dunque l'arbitro ha fatto bene a non fermare il gioco.

