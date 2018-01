Antonio Conte/ Tragedia sfiorata: auto colpita da vetrata. Sul futuro: “Allegri al Chelsea? Tutto è possibile”

12 gennaio 2018 Umberto Tessier

Antonio Conte, La Presse

Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, è stato protagonista di una brutta disavventura terminata per fortuna senza gravi conseguenze. La sua macchina è infatti andata quasi distrutta per la caduta di una lastra di vetro che ha ceduto a causa del forte vento. Secondo la ricostruzione sul sito del Sun, la macchina del tecnico dei Blues ha subito danni per migliaia di sterline ma l'episodio poteva avere risvolti davvero drammatici. La lastra di vetro è caduta pochi secondi dopo il passaggio del direttore della comunicazione del club, Steve Atkins, che aveva parcheggiato la sua auto vicino a quella dell'ex ct della Nazionale. Le schegge di vetro sono schizzate in ogni direzione senza colpire, per fortuna, Atkins. Una storia a lieto fine quindi per Antonio Conte e Steve Atkins, ma la paura è stata davvero tanta.

ANTONIO CONTE, DALLO CHOC AL FUTURO

Antonio Conte, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa rilasciando molte dichiarazioni interessanti. Le parole del tecnico ex Juventus sono state raccolte dal portale Tuttosport. In Inghilterra sono convinti che a fine stagione lascerà i blues, eventualità che non viene assolutamente scartata dallo stesso Conte: "Allegri o Luis Enrique al mio posto? Tutto è possibile. Ho ancora un anno di contratto ma come sapete nel calcio tutto è possibile. Il calcio è questo, il nostro lavoro è molto difficile, tutto cambia nel giro di poco tempo". Il tecnico si dice soddisfatto della stagione attuale con la consapevolezza che sarà la società a decidere se il lavoro impostato da lui sarà ritenuto soddisfacente. Chiusura sul calciomercato e sulla possibilità di acquistare Alexis Sanchez, attaccante cileno destinato a lasciare l'Arsenal: "La mia chiacchierata con Alexis Sanchez? È un grande giocatore, alla mia prima stagione alla Juve abbiamo cercato di prenderlo dall'Udinese ma è andato al Barcellona. Conosce bene la mia ammirazione nei suoi confronti e gliel'ho ribadita.Non si è parlato di altro. Non so dove andrà, dovete chiederlo a lui e all'Arsenal. Se il Manchester City lo vuole, ha i soldi per comprarlo. Sarebbe un buon investimento, in altre condizioni costerebbe 80-90 milioni".

