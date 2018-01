Atalanta Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Atalanta Juventus Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quindicesima giornata del campionato 1

12 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Juventus Primavera (Foto LaPresse)

Atalanta Juventus Primavera, partita che sarà diretta dall’arbitro Paride De Angeli, si gioca alle ore 14:30 di venerdì 12 gennaio e rappresenta l’anticipo nella quindicesima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Anticipo e big match: l’Atalanta è una delle due squadre al comando del girone unico (30 punti), la Juventus è in assoluta ripresa e si presenta all’ultima di andata con 25 punti e la terza posizione. Se la stagione finisse oggi la Dea andrebbe direttamente alla fase finale nella quale ci si gioca lo scudetto, i bianconeri giocherebbero i playoff; sarà anche una sfida tra due società che hanno sempre lavorato benissimo sul settore giovanile, e che presto o tardi ne raccolgono i frutti. Partita ovviamente non decisiva, ma per l’Atalanta vincere oggi significherebbe allungare la distanza su una pericolosa concorrente per la qualificazione alla fase finale, la Juventus invece confermerebbe ancor più il suo ritorno ad alti livelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà Sportitalia a trasmettere Atalanta Juventus Primavera in diretta tv: l’emittente è raggiungibile da tutti al numero 60 del televisore, mentre gli abbonati al bouquet Sky possono selezionare il canale 225 del decoder. In assenza di un televisore si potrà andare sul sito www.sportitalia.com per assistere alla partita in diretta streaming video; ricordiamo anche che le due società offrono informazioni utili attraverso i proprio canali ufficiali presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Con tre vittorie consecutive e sei nelle ultime sette partite (con 19 punti in questa striscia) la Juventus è tornata: praticamente i tre quarti dei punti conquistati in campionato sono arrivati nella seconda metà della stagione, mentre inizialmente i bianconeri avevano faticato tantissimo ad adattarsi non solo al girone unico ma anche e soprattutto al cambio di allenatore e qualche modifica sostanziale nella rosa. Adesso le cose vanno decisamente meglio: l’ultima sconfitta (contro la Lazio) è datata 27 ottobre e la Juventus di Alessandro Dal Canto è tornata in piena linea con quello che è il primo e vero obiettivo, ovvero quello di qualificarsi direttamente alla fase finale per non essere costretta a passare dall’insidiosa lotteria dei playoff. L’Atalanta è reduce da una sconfitta: non perdeva dal 9 settembre (prima giornata), lo ha fatto sul campo del Chievo mettendo fine a una serie di 12 risultati utili, con 9 di queste partite vinte. Nella stagione della Dea spiccano il 4-1 di Genova (contro la Sampdoria) e soprattutto il 7-1 rifilato in trasferta all’Inter: questa squadra può dominare contro chiunque quando è in giornata, adesso deve migliorare dal punto di vista mentale e della tenuta per tutto l’arco dell’annata, sapendo che ovviamente quando si giocheranno le partite secche le cose potranno cambiare. Intanto, a differenza della Juventus che è stata eliminata nel derby, la squadra di Massimo Brambilla è in semifinale di Coppa Italia: a fine gennaio giocherà la doppia sfida contro il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

L’Atalanta deve fare a meno di capitan Colpani, squalificato: il suo posto sarà preso da uno tra Chiossi e Rinaldi, in ogni caso il sostituto giocherà in mezzo al campo al fianco di Melegoni che è un po’ il leader della squadra. In difesa Del Prato e Salvi davanti a Carnesecchi, con Zortea e Migliorelli sulle fasce; a formare le catene esterne, importantissime per il gioco orobico, ci saranno Kulusevski e Mallamo che partono favoriti su Peli; davanti non si può ovviamente prescindere da Musa Barrow (17 gol in 14 partite di campionato), al fianco del gambiano dovrebbe avere la meglio Elia. La Juventus tornerà a schierare Loria tra i pali, con Zanandrea (matchwinner contro la Sampdoria) e Vogliacco a supportare Delli Carri, leader della difesa a tre; Kameraj e Tripaldelli favoriti per presidiare gli esterni ma con il primo che si deve guardare dalla costante concorrenza del portoghese Rafael Fonseca (anche Ricardo Campos ha qualche possibilità), in mezzo potrebbe avere un turno di riposo Di Pardo che è diffidato e in questo senso Dal Canto potrebbe dare spazio a Portanova. Caligara e Muratore sulle mezzali, davanti invece Olivieri sarà sicuramente della partita insieme a Montaperto.

