Australian Open 2018/ Il power ranking: pronostico, previsioni e scommesse. Federer si ripeterà?

Australian Open 2018: power ranking e previsioni sul torneo dello Slam al Melbourne Park. Roger Federer è campione in carica, lui e Rafa Nadal saranno in grado di giocare un'altra finale?

12 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Australian Open 2018, Foto LaPresse

Gli Australian Open 2018 sono dietro l’angolo: il primo Slam nella stagione del tennis mondiale infiamma il mese di gennaio e al Melbourne Park sono tanti i motivi per i quali seguire da capo a coda queste due settimane di torneo. Dal ritorno in campo di Novak Djokovic alla possibile conferma di Roger Federer, dalla voglia di rivincita di Rafa Nadal alla crescita esponenziale di Grigor Dimitrov, passando per altre vecchie glorie e rampanti giovani che sgomitano alla ricerca di spazio, sicuramente non ci annoieremo. Da qui la domanda: chi vincerà il singolare maschile degli Australian Open 2018? Abbiamo provato a fare un power ranking, una Top Ten che tenga conto di vari fattori; un pronostico che, lo diciamo subito, è anche un tentativo di andare al di là degli schemi prefissati e prova a sparigliare le carte. Ci avremo preso? Lo scopriremo…

10. MARIN CILIC - Potrebbe vincere il premio come giocatore più sfortunato del circuito Atp: gli infortuni hanno frenato una carriera che sarebbe probabilmente stata diversa. Ha vissuto il suo grande momento di gloria nel 2014, vincendo gli Us Open in maniera pazzesca; da lì ha avuto un calo che gli ha impedito di onorare le prime Atp Finals cui ha partecipato, ha impiegato tempo per tornare grande pur restando sulla breccia e poi, quando avrebbe potuto coronare tutta una carriera con la finale di Wimbledon, la gamba lo ha tradito lasciandolo sostanzialmente zoppo contro Federer - uno che certo non aveva bisogno di aiuti. Una semifinale agli Australian Open, che però risale al 2010; attenzione al tabellone, sostanzialmente un’autostrada verso la semifinale (contro Nadal) a meno che il gigante croato non incappi in qualche ostacolo imprevisto (i due Gilles, Muller e Coric, i più quotati ma ci sono anche Carreno Busta e John Isner).

9. DAVID GOFFIN - La finale giocata alle Atp Finals può averlo definitivamente sbloccato: da qui a dire che Goffin sia un reale candidato a vincere uno Slam passa ovviamente qualcosa, ma arrivato a 27 anni il belga va onorato. Il suo problema è quello di essere nella parte di tabellone terribile: solo per arrivare in semifinale il belga avrà un duro percorso e sarebbe solo a metà dell’opera, perchè la partita per il titolo rischia di essere il vero ostacolo da superare. Ormai ha raggiunto un livello che gli permette di giocarsela contro tutti i big; negli Slam però non è mai andato oltre i quarti e questo ci dice che forse paga ancora qualcosa. Ha iniziato la stagione giocando la Hopman Cup, in coppia con Elise Mertens; impegno soft per non sovraccaricarsi di aspettative, probabilmente la scelta migliore per uno come lui.

8. MILOS RAONIC - Il grande interrogativo riguarda le condizioni fisiche: realisticamente, quanta benzina avrà un Raonic che non gioca da tempo e che si è fermato non per la prima volta? Se la mettiamo sulle possibilità “alla pari”, il canadese è un potenziale finalista: ci è già arrivato a Wimbledon, qui a Melbourne ha giocato una semifinale e, in generale, tra i tennisti della sua generazione è stato quello che ha maggiormente mantenuto le promesse, almeno finchè Dimitrov non ha deciso di uscire dal guscio. Il problema resta proprio quello della salute, che è anche strutturale per le caratteristiche del giocatore; avere la testa di serie numero 22 può sicuramente aiutarlo a partire sotto traccia, ma già agli ottavi rischia di incrociare Federer e chi arriverà prima (Sam Querrey o Feliciano Lopez) sarà già un grosso grattacapo. Tuttavia lui, a differenza di altri, sa già come si arriva in fondo negli Slam.

7. STAN WAWRINKA - Idem come sopra, con una differenza sostanziale: stiamo parlando di un giocatore che ha in bacheca un Australian Open, un Roland Garros e uno Us Open vinti contro ogni pronostico, di uno che ha battuto i migliori quando erano al loro top e di una vecchia volpe del circuito. Wawrinka avrebbe potuto avere un’altra carriera se il fisico lo avesse sorretto; certo nel dire questo siamo consapevoli che forse parte del problema deriva anche da lui. Classico esempio di giocatore esploso tardi, Wawrinka ha vinto il primo Slam a 28 anni quando nessuno ci credeva più; in carriera può vantare 19 vittorie contro i Big Four e tre successi sul cemento contro un tipo come Djokovic, oltre che saldo nettamente positivo con Cilic e Berdych. Può vincere senza farsi notare troppo; l’anno scorso è arrivato in semifinale e stava per spezzare il grande sogno di Federer di tornare a trionfare in uno Slam dopo quattro anni e mezzo. Da lui, attendiamo di tutto.

6. NOVAK DJOKOVIC - Il punto di domanda gigante degli Australian Open: è stato in dubbio fino all’ultimo, si è cancellato da due tornei nelle settimane precedenti, non ha dato troppe indicazioni. Come sta Djokovic? Mai così in basso da dieci anni (è testa di serie numero 14), il titolo dovrà eventualmente sudarselo perchè rischia di pescare Monfils al secondo turno, poi avrebbe un ottavo contro Alexander Zverev e i quarti contro Thiem o Wawrinka. Normalmente li batterebbe anche in tre set, ma il Nole di oggi è probabilmente lontano parente di quello dominante, e già nella prima parte di 2017 aveva già lasciato intendere di poter tirare il fiato. Le motivazioni sono in calo, la strada fatta per arrivare dove tutti sappiamo è stata durissima ed è anche giusto e naturale che non sia sempre al top. Pure, stiamo parlando di uno che ha vinto 12 Slam e che a Melbourne ha sei titoli in nove anni; se sta bene può far fuori tutti sbadigliando perchè questo campo gli procura sempre sensazioni particolari, ma il punto è proprio questo: starà davvero bene? Probabile che il suo rientro sia innanzitutto transitorio, giusto per capire quali siano i suoi limiti e quanto possa aspettarsi dalla stagione.

5. ALEXANDER ZVEREV - La suggestione del 2018 è capire se questo ventenne tedesco arriverà già a prendere il controllo del tennis mondiale. Possiamo dire senza timore di essere smentiti che da tempo non vedevamo un ragazzo essere così competitivo: cinque titoli tra cui due Master 1000 su due superfici diverse, sei finali raggiunte, vittorie contro tutti i big, numero 3 Atp e partecipazione alle Atp Finals, dove è stato eliminato per dettagli avendo rischiato di battere - ancora - Federer. Prototipo del tennista moderno (grande tecnica abbinata a un fisico da bombardiere), da quando lo si è visto umiliare Wawrinka a suon di drop shot si è capito che Zverev ha la stoffa del numero 1, del dominatore e del plurititolato a livello Slam; già, finora però ha messo insieme un quarto turno e nulla più nei Major, e dunque sui cinque set deve ancora studiare bene la situazione. Con un anno di esperienza alle spalle può esplodere: per arrivare in finale potrebbe dover eliminare il fratello Mischa, Djokovic, uno tra Wawrinka e Thiem e poi ancora Federer o Goffin. Diciamo così: se arriverà a giocarsi il titolo degli Australian Open se lo sarà meritato in pieno, poi il problema - lo è già adesso - sarà confermarsi.

4. RAFAEL NADAL - Qui bisogna fare un preambolo, che vale anche per Federer: probabilmente il pronostico oggettivo vorrebbe Rafa come uno dei due grandi favoriti. Lo dicono i numeri, lo dice la finale giocata qui un anno fa, lo dice un 2017 che lo ha visto tornare in grande stile, lo dice l’attuale numero 1 del ranking. Tuttavia, lo mettiamo quarto perchè questo pronostico è anche una sorta di azzardo, e se bisogna azzardare si deve giocoforza uscire dalla dicotomia Federer-Nadal; lo spagnolo agli Australian Open ha vinto una sola volta (nel 2009) ma avrebbe potuto farlo in almeno altre due occasioni, intanto ha un anno in più e arriva al 2018 avendo già chiuso molti conti in sospeso. Per uno come lui le motivazioni non sono mai state un problema, ma il Rafa che conoscevamo (diciamo quello 2008-2013 al netto dei cali avuti in questo lustro) non è quello di oggi - che pure ha vinto due Slam ed è appunto tornato in vetta alla classifica - e questo va tenuto in conto. Tabellone più agevole rispetto a quello di Federer, ma le insidie ci sono e nemmeno poche; quarto nella previsione significa che in semifinale ci arriverebbe comunque, ma stavolta contro Dimitrov potrebbe finire in un altro modo.

3. ROGER FEDERER - Vedi sopra: presumibilmente il vero favorito rimane il Re, campione in carica e capace di tornare a vincere (dominare) gli Slam e avvicinare la prima posizione mondiale. Che è anche realisticamente l’unico obiettivo rimastogli, ma questo lo dicevamo già quando doveva rivincere Wimbledon (nel 2012) e poi le Olimpiadi di Rio (che non ha nemmeno giocato). Smetterà quando non si divertirà più, e il problema per gli altri è che non solo pare divertirsi ancora come un matto, ma intanto vince anche; negli anni, soprattutto in quelli da Over 30, abbiamo imparato che un Federer al 100% perde rarissimamente e solo se è in giornata storta, e che probabilmente ha trovato l’elisir dell’eterna giovinezza visto che la schiena pare non essere più un problema. Ha un tabellone più che complicato; normalmente per lo svizzero un avversario varrebbe l’altro, ma se hai 36 anni e mezzo e arrivi dal 2017 che tutti abbiamo ammirato bisogna accettare che altri possano avere più fame. Per questo motivo, pur consapevoli che è un enorme azzardo, Federer non compare nei primi due favoriti per gli Australian Open, cosa che naturalmente non ci impedisce di pensare che invece al Melbourne Park possa essere ancora lui a trionfare.

2. JUAN MARTIN DEL POTRO - Chi scrive ammette che questa seconda posizione è anche una questione di cuore, perchè era forse dai tempi di Pete Sampras l’autore di questo articolo non aveva una “empatia” simile con un tennista. Al di là di questo - che può e deve contare - ci sono ragioni tecniche: Del Potro resta a oggi l’unico tennista che abbia davvero messo a nudo l’impero dei Big Four, per esempio diventando il solo che tra il maggio 2005 e il settembre 2013 si sia permesso di strappare loro uno Slam (gli Us Open, e aveva 20 anni). Tra il 2016 e il 2017, pur nell’incostanza dovuta a polsi che purtroppo sono lontani dalla perfezione, ha compiuto imprese sportive di livello assoluto: argento olimpico eliminando Djokovic e Nadal, vittoria della Coppa Davis rimontando Cilic da 0-2 nella finale contro la Croazia (non gli era mai riuscito in carriera, contro chiunque), semifinale agli Us Open battendo il Federer che arrivava dal trionfo di Wimbledon e dalla finale di Montréal, da lunedì anche il ritorno nella Top Ten Atp. Certo, non possiamo nascondere che non sia quello degli anni d’oro (e sono stati troppo pochi), ma è un giocatore rinato e se trova la settimana di grazia (in questo caso le due settimane) in finale ci arriverebbe a colpi di quel meraviglioso dritto spadellato. Forse non giocherà nemmeno la semifinale, ma ammettiamolo: vederlo vincere un altro Slam, a nove anni dal primo e unico, piacerebbe a molti.

1. GRIGOR DIMITROV - Volendo andare oltre la rivalità Federer-Nadal, quello di Dimitrov è attualmente il nome da scegliere come favorito per la vittoria degli Australian Open. Anche qui ci inventiamo poco: l’anno scorso stava per eliminare Nadal in un’epica semifinale, la seconda in uno Slam dopo quella di Wimbledon. Quante volte abbiamo detto del bulgaro: talento superlativo ma scarsa mentalità e continuità sotto esame? Parecchie. Solo che a un certo punto Dimitrov ha deciso di averne abbastanza: quattro titoli nel 2017 (gli stessi di tutta la carriera fino a quel momento) e in questi trofei compaiono anche il primo Master 1000 (a Cincinnati) e le Atp Finals. Un finale di stagione memorabile, ma soprattutto un messaggio al circuito: Dimitrov ha imparato a convivere con la pressione e ha imparato a vincere quando conta. Dire che c’entri la fine della storia con Maria Sharapova sarebbe crudele e fuori focus (anche perchè la separazione è storia dell’estate 2015), quale che sia il fattore scatenante ha segnato un punto di svolta. Fino a premettere a Dimitrov di vincere il primo Slam della carriera? Per quanto ci riguarda sì: tra un paio di settimane la prima occasione per rispondere alla domanda da un milione di dollari.

© Riproduzione Riservata.