Combinata Wengen/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del Mondo di sci maschile)

Diretta Combinata maschile a Wengen, info streaming video e tv, Gli azzurri a caccia di nuove soddisfazioni sulla neve rossocrociata per la Coppa del mondo di sci.

12 gennaio 2018 Michela Colombo

Peter Fill (LaPresse)

Il grande sci della Coppa del mondo 2018 torna protagonista è lo fa sulla neve svizzera di Wenger, dove oggi venerdì 12 gennaio 2018 è attesa la seconda combinata di questa intensa stagione del circo bianco. Dopo la prova di esordio sullo Stelvio ecco che i grandi protagonisti dello sci affronteranno altre piste altrettanto difficili e impegnative. La combinata ovviamente prevede due specialità ovvero una discesa, che verrà condotta sulla pista di Lauberhorn, e uno slalom che invece si disputerà a Mannlichen Jungfrau. Due tracciati quindi che sono ben noti a tutti gli appassionati e specialmente il primo, tra i più lunghi di quelli che di solito vengono prediletti dalla FIS per le gare di Coppa del Mondo. Vediamo quindi come sarà possibile assistere alla combinata di Wengen e gli orari di tale appuntamento.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA

La partenza della prima manche della combinata maschile di Wengen è in programma alle ore 10.30, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 14.00. Ricordiamo quindi che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà disponibile in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sugli eventi sulla neve svizzera (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI

Data la duplice natura della combinata appare assai difficile trovare ora un favorito d’eccellenza per la prova di Wengen: discesa e slalom ovviamente sono due discipline lontane e le caratteristiche delle piste oggi protagoniste potrebbero davvero mettere in difficoltà chi è meno avvezzo fuori dalla propria specialità. Basandoci però su quanto visto nel primo appuntamento della Combinata maschie in questa stagione della Coppa del Mondo a Bormio possiamo individuare qualche personaggio da tenere particolarmente d’occhio. Facciamo quindi attenzione a Alexis Pinturault, vincitore sullo Stelvio come pure a Mauro Caviziel mentre ovviamente ci attendiamo grandi cose dal norvegese Kjetil Jansrud e dal rossocrociato e padrone di casa Luca Aerni. Occhio poi agli azzurri che stanno raggiungendo il top della condizione fisica dopo una partenza sottotono nella prima parte della Coppa del Mondo di Sci. Dopo il secondo posto a Bormio ovviamente il primo indiziato per la lista dei favoriti sarà Peter Fill, ma con lui siamo sicuri che farà saltare dal divano tutti gli appassionati anche Dominik Paris. Lo sciatore di Merano sulla neve dello Stelvio stava infatti per aggiuntare una fantastica vittoria se a un paio di porte dal traguardo non avesse sfortunatamente inforcato. La compagine azzurra poi vedrà in pista a Wengen oggi anche Innerhofer, Tonetti e Preast e Buzzi che però non hanno affatto brillato nel primo appuntamento stagionale con la combinata.

