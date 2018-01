DE VRIJ / Rinnovo, cresce la fiducia da parte della Lazio

La Lazio sarebbe ad un passo nel trovare l'accordo con il difensore olandese Stefan De Vrij per il rinnovo. Cambio di rotta improvviso dopo il pessimismo degli ultimi mesi

12 gennaio 2018 - agg. 12 gennaio 2018, 20.00 Umberto Tessier

Stefan De Vrij La Presse

Cresce la fiducia da parte della Lazio per il rinnovo di De Vrij. Nelle ultime ore si è parlato di un avvicinamento conisderevole tra le parti. Il club capitolino ha preso atto del fatto che il giocatore sia ancora indeciso sul suo futuro, ma anche che non abbia avviato alcuna trattativa segreta per accordarsi con altri club. L'edizione online di Repubblica, infatti, sottolinea l'aria di ottimismo che attualmente aleggia a Formello, per quanto riguarda un possibile accordo con il giocatore. Il pressing del presidente Lotito, ma anche di Tare e di Simone Inzaghi, potrebbe influenzare positivamente sul buon esito dell'operazione. De Vrij è partito per le vacanze, con la certezza di essere un punto fermo della Lazio e di poter gettare della basi solide per un futuro importante nella capitale. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

ACCORDO AD UN PASSO

Il difensore olandese della Lazio Stefan De Vrij, dopo il pessimismo dei giorni scorsi, sarebbe ad un passo dal rinnovare con la società di Claudio Lotito. I segnali sembrano essere ora positivi e potrebbero concretizzarsi al rientro del giocatore a Roma. Un cambio di rotta improvviso rispetto a quello che appariva un finale scontato, e cioè quello del non rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno dopo 4 stagioni. Sabato scorso le parole rilasciate dal d.s. Igli Tare hanno fatto capire meglio la situazione:?"Non ci siamo dati un tempo limite, perché è anche una questione di cuore per entrambi. Spero che De Vrij decida di rimanere alla Lazio. Venderlo a gennaio? Assolutamente no. È una cosa che va valutata bene. Lui è un giocatore importante per la squadra in questa stagione e insieme a lui possiamo raggiungere i nostri obiettivi". Sul cambio di rotta deell'olandese 25enne ex Feyenoord sta incidendo comunque la bella stagione della Lazio. Dal successo in Supercoppa ad agosto contro la Juventus De Vrij ha cominciato a considerare la possibilità di restare alla Lazio. La Lazio sta lottando anche per la qualificazione in Champions League, competizione che meriterebbe di veder protagonista uno dei migliori difensori del campionato.

INGAGGIO DA TOP PLAYER PER STEFAN DE VRIJ

L’ingaggio verrebbe praticamente raddoppiato a Stefan De Vrij per arrivare al livello dei top nella Lazio come i compagni di squadra Ciro Immobile e Lucas Leiva: 2,5 milioni di euro a stagione più vari bonus. La clausola rescissoria, su cui si è molto discusso con la Seg, l’agenzia olandese che gestisce il difensore, potrebbe pure scendere da 25 a 20 milioni. Vedremo quindi se nella prossima settimana arriverà la tanto sospirata fumata bianca. Ricordiamo che il difensore olandese è approdato in maglia biancoceleste il 30 luglio 2014 per una cifra vicina agli 8,5 milioni di euro. Esordisce il 24 agosto 2014 in occasione della partita di Coppa Italia, vinta 7-0, contro il Bassano Virtus dove ha l'occasione di segnare anche la sua prima rete con la nuova maglia. Il 31 agosto successivo fa il suo esordio anche nel campionato italiano nella sconfitta esterna, per 3-1, contro il Milan. Ad oggi sono 77 le presenze in maglia biancoceleste condite da 5 reti.

